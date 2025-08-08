$41.460.15
"Укрпошта" рискует не получить банковскую лицензию из-за финансовых проблем: НБУ обеспокоен убыточностью компании

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Укрпочта рискует не получить банковскую лицензию до конца 2025 года из-за значительных убытков и необходимости докапитализации. Компания также может потерять действующую лицензию на финансовые услуги.

"Укрпошта" рискует не получить банковскую лицензию из-за финансовых проблем: НБУ обеспокоен убыточностью компании

Из-за значительных убытков и необходимости докапитализации "Укрпочта" рискует не получить банковскую лицензию до конца 2025 года и потерять действующую лицензию на финансовые услуги. Однако гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский надеется завершить создание банка вовремя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Как отмечает издание, "Укрпочта" может не получить лицензию для создания банка финансовой инклюзии до конца года, как планировал ее глава, и рискует потерять и действующую лицензию на финансовые услуги.

Из-за убыточности, как указано, уже сейчас "Укрпочта" нуждается в докапитализации от государства.

Эта проблема попала в обновленный перечень фискальных рисков финансового сектора на 2025–2028 годы, который составляет Нацбанк 

- говорится в письме НБУ к премьер-министру Юлии Свириденко, отправленном в начале августа.

Это создает дополнительные фискальные риски или требует принятия стратегических решений по управлению "Укрпочтой", в частности возможного отказа от платежной лицензии и планов получения банковской лицензии 

– сказано в документе.

Смелянский в комментарии Forbes Ukraine в середине июля сказал, что все же рассчитывает, что уже до конца года компания наконец станет и банком. 

Сейчас топ-менеджер ответил, что действия регулятора комментировать не будет, отметив, что если бы "Укрпочта" нуждалась в докапитализации, то обратилась бы к акционеру.

"Такого обращения не было", - добавил Смелянский.

Что происходит с "Укрпочтой" и каковы ее шансы все же стать банком

Согласно письму Нацбанка к премьеру Юлии Свириденко, "Укрпочте" может понадобиться докапитализация примерно на 820 млн грн, и эта потребность может увеличиться до конца года. По состоянию на 1 июля, компания имела отрицательный собственный капитал в размере 661,5 млн грн, а ее убытки за полгода выросли с 869,5 млн до 1,4 млрд грн, что свидетельствует о неспособности восстанавливать капитал из операционной деятельности.

Смелянский подчеркнул, что "Укрпочта" своевременно обслуживает кредиты в ЕБРР и ЕИБ, выплачивает зарплаты и налоги, а также продолжает восстановление сети после повреждений".

По данным отчетности в YouControl, за 2022–2024 годы общий убыток компании составил 2,5 млрд грн, из которых 2,1 млрд приходится на 2022–2023 годы. Хотя в 2024 году доход вырос на 8% и достиг почти 13 млрд грн, учитывая инфляцию в 14,6%, реального роста не было.

Ранее УНН писал, что услуги банка "Укрпочта" станут доступны уже летом. Новый банк сосредоточится на базовых финансовых услугах для населения в сельских и прифронтовых регионах.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии на базе "Укрпочты".

Алена Уткина

