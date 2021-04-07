Україна не одинока: Нідерланди заявили про підтримку територіальної цілісності нашої країни

Цитата

“Говорив з Дмитром Кулебою про зростання напруженості на сході України. Нідерланди продовжать підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Обговоримо ситуацію додатково під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока”, — написав Блок в своєму Twitter.

Деталі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в свою чергу висловив подяку за позицію голландському колезі.

“Спасибі за це просте і ясне послання про підтримку, в той час як Росія посилює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес і збільшує військову присутність у наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС із закордонних справ 19 квітня”, — зазначив дипломат.

Що було раніше

Раніше сьогодні в підтримку України виступили Грузія, Болгарія і Словаччина.

Відзначимо, стурбованість у зв’язку із зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією в Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Ця тема стояла також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стурбованість з приводу ситуації висловила також Чеська Республіка.

На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.