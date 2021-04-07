Україна не одинока: Нідерланди заявили про підтримку територіальної цілісності нашої країни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ще одна держава, а саме — Нідерланди, виступили на підтримку України на тлі зростаючої російської агресії на сході України і посилення російських сил у наших кордонів. Свою позицію висловив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає УНН.
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“Говорив з Дмитром Кулебою про зростання напруженості на сході України. Нідерланди продовжать підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Обговоримо ситуацію додатково під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Україна не одинока”, — написав Блок в своєму Twitter.
Деталі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба в свою чергу висловив подяку за позицію голландському колезі.
“Спасибі за це просте і ясне послання про підтримку, в той час як Росія посилює ситуацію з безпекою, підриває мирний процес і збільшує військову присутність у наших кордонів. З нетерпінням чекаємо засідання Ради ЄС із закордонних справ 19 квітня”, — зазначив дипломат.
Що було раніше
Раніше сьогодні в підтримку України виступили Грузія, Болгарія і Словаччина.
Відзначимо, стурбованість у зв’язку із зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією в Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.
Ця тема стояла також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стурбованість з приводу ситуації висловила також Чеська Республіка.
На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.
Контекст
У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.
За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.