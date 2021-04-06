Генсек НАТО зідзвонився із Зеленським через російські війська біля кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському, щоб висловити стурбованість військовими діями Росії в Україні і біля її кордонів. Про це Столтенберг написав в своєму Twitter, передає УНН.
Цитата:
“Я зателефонував президенту Зеленському, щоб висловити серйозну стурбованість військовими діями Росії в Україні і навколо неї і триваючими порушеннями режиму припинення вогню”, — написав Генсек.
Деталі
Столтенберг підкреслив, що НАТО “твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, і так само як і раніше прихильне тісній співпраці з нашою країною.
Що було раніше
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Лише за минулу добу, 5 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню і вбили двох українських військових.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому “очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави”.
Раніше стурбованість у зв’язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.