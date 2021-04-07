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Украина не одинока: Нидерланды заявили о поддержке территориальной целостности нашей страны

Киев  •  УНН

 • 15093 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Еще одно государство, а именно - Нидерланды, выступили в поддержку Украины на фоне растущей российской агрессии на востоке Украины и усиления российских сил у наших границ. Свою позицию высказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает УНН.

Цитата

“Говорил с Дмитрием Кулебой о росте напряженности на востоке Украины. Нидерланды продолжат поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Обсудим ситуацию дополнительно во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Украина не одинока”, — написал Блок в своем Twitter.

Детали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь выразил благодарность за позицию голландскому коллеге.

“Спасибо за это простое и ясное послание о поддержке, в то время как Россия усугубляет ситуацию с безопасностью, подрывает мирный процесс и увеличивает военное присутствие в наших границ. С нетерпением ждем заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля”, — отметил дипломат.

Что было раньше

Ранее сегодня в поддержку Украины выступили Грузия, Болгария и Словакия.

Отметим, обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне также осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией на Донбассе во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Эта тема стояла также на повестке дня переговоров Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Обеспокоенность по поводу ситуации выразила также Чешская Республика.

На фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивание российских сил на границе, глава МИД Литвы сегодня, 7 апреля, сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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