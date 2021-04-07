Чехія твердо підтримує українських друзів на тлі російської ескалації: заява

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"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням російської риторики і нарощуванням військової потужності навколо українських кордонів", - заявили в МЗС Чехії.

"Чеська Республіка твердо підтримує наших українських друзів, ми повністю віддані суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслили дипломати.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.



За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Що було раніше

Раніше стурбованість у зв'язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.



Підтримку Україні в даному контексті напередодні висловила Словаччина.



Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією на Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.



Ця тема була також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.



На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.



