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Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины: Киев уже отреагировал

Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины: Киев уже отреагировал

Киев  •  УНН

 • 24021 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата:

"Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", – заявил глава МИД в среду на пресс-конференции.

"Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств", – добавил Ландсбергис.

Реакция Украины

Украина уже отреагировала на действия Литвы. Так, Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter: "Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий относительно членства. Мы благодарны Габриелюсу Ландсбергису за эту позицию и Литве за поддержку Украины перед лицом российской агрессии".

Что было ранее

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь есть получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Накануне он обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе.

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