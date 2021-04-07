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Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України: Київ уже відреагував

Литва запропонує НАТО надати ПДЧ для України: Київ уже відреагував

Київ • УНН

 • 24040 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ). Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає УНН з посиланням на Delfi.

Цитата:

“Ми повинні невдовзі звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні”, — заявив голова МЗС Литви в середу на пресконференції.

“Я переконаний, що НАТО могло би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав”, — додав Ландсбергіс.

Реакція України

Україна вже відреагувала на дії Литви. Так, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Twitter: “Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства. Ми вдячні Габріелюсу Ландсбергісу за цю позицію і Литві за підтримку України перед обличчям російської агресії”.

Що було раніше

12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

Найближчою метою країни тепер є отримання Плану дій щодо членства в НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.

Напередодні він обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення ситуації з безпекою на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.

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