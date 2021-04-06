Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі та зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, що допоможе закінчити війну на Донбасі. Про це інфломує пресслужба Глави держави, передає УНН.
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"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – наголосив Зеленський.
Деталі
Під час розмови Глава держави поінформував Йенса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.
Він подякував Генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни – члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.
"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", – заявив Зеленський.
Президент держави наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", – сказав Президент.
Що було раніше
Столтенберг раніше сам повідомив, що зідзвонився з Зеленським через занепокоєння щодо загострення ситуації на Донбасі та стягування російських сил до кордонів з Україною.
Довідково
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Лише за минулу добу, 5 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню і вбили двох українських військових.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому “очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави”.
Раніше стурбованість у зв’язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.