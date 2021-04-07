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Чехия твердо поддерживает украинских друзей на фоне российской эскалации: заявление

Чехия твердо поддерживает украинских друзей на фоне российской эскалации: заявление

Киев  •  УНН

 • 18186 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Чешская Республика обеспокоена эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины и наращиванием военной силы РФ вокруг украинских границ, твердо поддерживает Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел республики, передает УНН.

Цитата:

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, а также за усилением российской риторики и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - заявили в МИД Чехии.

"Чешская Республика твердо поддерживает наших украинских друзей, мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнули дипломаты.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Что было раньше

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Поддержку Украине в данном контексте накануне выразила Словакия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне также осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией на Донбассе во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Эта тема была также и на повестке дня переговоров Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивания российских сил на границе, глава МИД Литвы сегодня, 7 апреля, сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.

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