Словакия поддержала Украину на фоне наращивания сил РФ у границ и эскалации на Донбасе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 14220 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Нарушения режима прекращения огня на востоке Украины и сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной вызывают беспокойство. Об этом в Twitter написал глава МИД Словакии Иван Корчок, передает УНН.

Цитата:

“Словакия по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушения режима прекращения огня и сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и снижению напряженности”, — написал Корчок.

Что было ранее

Обеспокоенность в связи с ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе ранее сегодня выразил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Хомчак предупредил, что в целом “ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства”.

Украинские Национальные Новости

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