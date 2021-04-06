Словаччина підтримала Україну на тлі нарощування сил РФ біля кордонів і ескалації на Донбасі

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Порушення режиму припинення вогню на сході України і повідомлення про нарощування російської військової міці на кордоні з Україною викликають занепокоєння. Про це в Twitter написав голова МЗС Словаччини Іван Корчок, передає УНН.

Цитата:

"Словаччина, як і раніше твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Порушення режиму припинення вогню і повідомлення про нарощування російської військової міці на кордоні з Україною викликають занепокоєння. Ми закликаємо до стримування і зниження напруженості", - написав Корчок.

Що було раніше

Стурбованість у зв'язку з ситуацією на сході України і на російсько-українському кордоні раніше сьогодні висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше стурбованість у зв'язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Хомчак попередив, що в цілому "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави".

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