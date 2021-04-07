Трюдо засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією на Донбасі

Цитата

“Прем’єр-міністр Трюдо і президент Зеленський обговорили ситуацію на сході України, при цьому прем’єр-міністр засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі і постійне порушення режиму припинення вогню. Прем’єр-міністр Трюдо також висловив глибоку заклопотаність дестабілізуючими діями Росії і недавніми військовими діями в Криму і вздовж кордону з Україною. Прем’єр-міністр Трюдо підкреслив непохитну прихильність Канади підтримку суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський подякував Канаді за постійний внесок у військову підготовку в Україні за допомогою операції UNIFIER.

Крім того, два лідери обговорили катастрофу рейсу PS752 Міжнародної авіалінії України і наголосили на необхідності і триваючій роботі щодо забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості для жертв та їхніх родин.

“Прем’єр-міністр і президент обговорили глобальну пандемію COVID-19 і заходи, що вживаються в Канаді і в Україні для захисту людей і порятунку життів. Вони погодилися з важливістю міжнародного співробітництва для боротьби з пандемією і якнайшвидшого впровадження вакцин”, — наголошується в повідомленні.

Трюдо і Зеленський підкреслили тісну дружбу і міцні міжособистісні зв’язки між Канадою і Україною. Вони сподіваються на подальше поглиблення відносин між двома країнами.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави поінформував співрозмовника про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.



Що було раніше

Стурбованість у зв’язку з ситуацією на сході України і на російсько-українському кордоні раніше сьогодні висловив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, який провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше стурбованість у зв’язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.