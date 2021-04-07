Все на стороне Украины: еще три государства выразили солидарность на фоне российской эскалации

Детали

Так, в частности, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, с которым сегодня разговаривал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметил готовность его страны присоединиться к международной поддержке Украины в различных форматах для сдерживания российской агрессии, информируют в пресс-службе МИД.

“Высказал беспокойство недавними событиями на востоке Украины. Обменялся информацией о текущей ситуации в Грузии и Украине на фоне российской оккупации и акцентировал внимание на важности привлечения международного сообщества для деэскалации напряженности”, — отметил Залкалиани у себя в Twitter по итогам разговора.



Кроме того, сегодня глава МИД Словакии Иван Корчок в который раз заверил в безусловной поддержке новым словацким правительством суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне дестабилизирующих действий России.



Он сообщил, что также сегодня разговаривал с Дмитрием Кулебой.



В поддержку Украины выступила и действующий министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

“Болгария повторяет свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Усиление накопления российских военных в Восточной Украине вызывает глубокое беспокойство. Жду обсуждения ситуации с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой”, — отметила политик.



Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.



По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 годв вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Что было раньше

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне также осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией в Донбассе во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским.



Эта тема также и на повестке дня переговоров Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Обеспокоенность по поводу ситуации высказала также Чешская Республика.



На фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивания российских сил на границе, глава МИД Литвы сегодня, 7 апреля, сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.