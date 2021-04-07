Всі на боці України: ще три держави висловили солідарність на тлі російської ескалації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ще три європейські держави висловили солідарність з Україною на загострення Росією безпекової ситуації на сході держави та нарощення російських сил на кордоні, передає УНН.

Деталі

Так, зокрема, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані, з яким сьогодні розмовляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосив на готовності його країни долучитися до міжнародної підтримки України у різних форматах для стримання російській агресії, інформують у пресслужбі МЗС.

“Висловив занепокоєння нещодавніми подіями на сході України. Обмінявся інформацією про поточну ситуацію у Грузії і Україні на тлі російської окупації і акцентував увагу на важливості залучення міжнародного співтовариства для деескалації напруженості”, — зазначив Залкаліані у себе в Twitter за підсумками розмови.

Крім того, сьогодні глава МЗС Словаччини Іван Корчок вкотре запевнив у безумовній підтримці новоствореним словацьким урядом суверенітету і територіальної цілісності України на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Він повідомив, що також сьогодні мав розмову з Дмитром Кулебою.

На підтримку України виступила й чинний міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва.

“Болгарія повторює свою тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Посилення накопичення російських військових у Східній Україні викликає глибоке занепокоєння. Очікую на обговорення ситуації з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою”, — зазначила політик.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Що було раніше

Раніше стурбованість у зв’язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією на Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Ця тема була також і на порядку денному переговорів Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Стурбованість щодо ситуації висловила сьогодні також Чеська Республіка.

На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, глава МЗС Литви сьогодні, 7 квітня, повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.

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