Україну не можна примушувати до "миру через капітуляцію" - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок. Він наголосив, що Україна повинна залишатися здатною захищатися в майбутньому.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок у поточних переговорах. Про це повідомляє УНН із посиланням на n-tv.
Деталі
Під час дебатів щодо оборонного бюджету у Бундестазі Пісторіус підкреслив, що Україна також має "залишатися здатною захищатися в майбутньому".
Це вимагає сильних збройних сил та надійних гарантій безпеки, особливо з боку Сполучених Штатів. Крім того, ніщо, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи ЄС, не повинно обговорюватися чи вирішуватися без нашого відома. Або, іншими словами: ми самі вирішуємо своє майбутнє
Він додав, що для України не повинно бути фальшивого миру, "не повинно бути миру через капітуляцію".
Нагадаємо
Німеччина оголосила про додаткову зимову допомогу Україні у розмірі 170 мільйонів євро, а також про посилення військової підтримки.
Пісторіус закликав збільшити підтримку оборони України через неефективність переговорів з рф29.09.25, 17:08 • 5654 перегляди