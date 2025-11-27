$42.400.03
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 14:38
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Ексклюзив
26 листопада, 14:29
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
26 листопада, 13:23
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
Україну не можна примушувати до "миру через капітуляцію" - Пісторіус

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок. Він наголосив, що Україна повинна залишатися здатною захищатися в майбутньому.

Україну не можна примушувати до "миру через капітуляцію" - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок у поточних переговорах. Про це повідомляє УНН із посиланням на n-tv.

Деталі

Під час дебатів щодо оборонного бюджету у Бундестазі Пісторіус підкреслив, що Україна також має "залишатися здатною захищатися в майбутньому".

Це вимагає сильних збройних сил та надійних гарантій безпеки, особливо з боку Сполучених Штатів. Крім того, ніщо, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи ЄС, не повинно обговорюватися чи вирішуватися без нашого відома. Або, іншими словами: ми самі вирішуємо своє майбутнє

– сказав голова оборонного відомства ФРН.

Він додав, що для України не повинно бути фальшивого миру, "не повинно бути миру через капітуляцію".

Нагадаємо

Німеччина оголосила про додаткову зимову допомогу Україні у розмірі 170 мільйонів євро, а також про посилення військової підтримки.

Пісторіус закликав збільшити підтримку оборони України через неефективність переговорів з рф29.09.25, 17:08 • 5654 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Бундестаг
НАТО
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна