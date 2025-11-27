$42.400.03
Украину нельзя принуждать к «миру через капитуляцию» - Писториус

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от принуждения Украины к односторонним территориальным уступкам. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться способной защищаться в будущем.

Украину нельзя принуждать к «миру через капитуляцию» - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от принуждения Украины к односторонним территориальным уступкам в текущих переговорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на n-tv.

Подробности

Во время дебатов по оборонному бюджету в Бундестаге Писториус подчеркнул, что Украина также должна "оставаться способной защищаться в будущем".

Это требует сильных вооруженных сил и надежных гарантий безопасности, особенно со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, ничто, касающееся будущего европейских государств, НАТО или ЕС, не должно обсуждаться или решаться без нашего ведома. Или, другими словами: мы сами решаем свое будущее

– сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

Он добавил, что для Украины не должно быть фальшивого мира, "не должно быть мира через капитуляцию".

Напомним

Германия объявила о дополнительной зимней помощи Украине в размере 170 миллионов евро, а также об усилении военной поддержки.

Писториус призвал увеличить поддержку обороны Украины из-за неэффективности переговоров с рф29.09.25, 17:08 • 5654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бундестаг
НАТО
Европейский Союз
Борис Писториус
Германия
Соединённые Штаты
Украина