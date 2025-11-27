Украину нельзя принуждать к «миру через капитуляцию» - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от принуждения Украины к односторонним территориальным уступкам в текущих переговорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на n-tv.

Во время дебатов по оборонному бюджету в Бундестаге Писториус подчеркнул, что Украина также должна "оставаться способной защищаться в будущем".

Это требует сильных вооруженных сил и надежных гарантий безопасности, особенно со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, ничто, касающееся будущего европейских государств, НАТО или ЕС, не должно обсуждаться или решаться без нашего ведома. Или, другими словами: мы сами решаем свое будущее