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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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Українці показали успішні результати на європершості зі стрільби з пневматичної зброї: 7 нагород, дві золоті

Київ • УНН

 • 22517 перегляди

Українські спортсмени вибороли 7 нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в Угорщині, в тому числі 2 золоті медалі.

Українці показали успішні результати на європершості зі стрільби з пневматичної зброї: 7 нагород, дві золоті

Україна успішно завершила виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який проходив в Угорщині в угорському місті Дьєр: спортсмени завоювали 7 нагород  - 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову. Про це передає УНН із посиланням на НОК України та олімпійська команда.

Успішно завершила свої виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в угорському Дьєрі збірна України

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що українські спортсмени здобули сумарно 7 нагород : 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову.

Олена Костевич та Олег Омельчук стали чемпіонами континенту у стрільбі з пневматичного пістолету серед змішаних команд. Вони перемогли суперників з Австрії Сільвії  Штайнер та Річарда Цехмайстера  — 17:11.

Сергій Куліш, Святослав Гудзий та Олег Царьков стали чемпіонами Європи у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м у категорії "тріо", - у фіналі українські стрільці перемогли суперників з Хорватії — 17:11.

Стрібні медалі здобули Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілена Бевз - у вправі стрільбі з пневматичного пістолета серед жінок.

Срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, категорія "тріо", стала українська чоловіча команда: Олег Омельчук, Павло Коростильов та Віктор Банькін.

Нагадаємо

Олександра Меркушина здобула першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепя в мас-старті на 60 метрів серед жінок.

Українські пара атлети досягли визначного успіху на чемпіонаті світу у приміщенні з легкої атлетики, що проходив у Франції: 13 золотих, 7 срібних та 4 бронзових медалей. Максим Коваль встановив світовий рекорд у штовханні ядра.

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