Українці показали успішні результати на європершості зі стрільби з пневматичної зброї: 7 нагород, дві золоті
Київ • УНН
Українські спортсмени вибороли 7 нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в Угорщині, в тому числі 2 золоті медалі.
Україна успішно завершила виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який проходив в Угорщині в угорському місті Дьєр: спортсмени завоювали 7 нагород - 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову. Про це передає УНН із посиланням на НОК України та олімпійська команда.
Успішно завершила свої виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в угорському Дьєрі збірна України
Зазначається, що українські спортсмени здобули сумарно 7 нагород : 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову.
Олена Костевич та Олег Омельчук стали чемпіонами континенту у стрільбі з пневматичного пістолету серед змішаних команд. Вони перемогли суперників з Австрії Сільвії Штайнер та Річарда Цехмайстера — 17:11.
Сергій Куліш, Святослав Гудзий та Олег Царьков стали чемпіонами Європи у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м у категорії "тріо", - у фіналі українські стрільці перемогли суперників з Хорватії — 17:11.
Стрібні медалі здобули Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілена Бевз - у вправі стрільбі з пневматичного пістолета серед жінок.
Срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, категорія "тріо", стала українська чоловіча команда: Олег Омельчук, Павло Коростильов та Віктор Банькін.
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