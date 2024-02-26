Українські спортсмени встановили світовий рекорд на чемпіонаті з легкої атлетики
Київ • УНН
Українські пара атлети досягли визначного успіху на чемпіонаті світу у приміщенні з легкої атлетики, що проходив у Франції: 13 золотих, 7 срібних та 4 бронзових медалей. Максим Коваль встановив світовий рекорд у штовханні ядра.
У французькому Реймсі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики: національна паралімпійська збірна України здобула 24 медалі. Визначний успіх здобув паралімпієць Максим Коваль, який у штовханні ядра досяг світового рекорду 17,40 м.
Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Національна паралімпійська збірна України отримала 24 медалі, а також встановила рекорд світу на чемпіонаті світу у приміщенні з легкої атлетики, який проходив у французькому місті Реймс.
Як стало відомо, українці отримали 13 золотих, 7 срібних та 4 бронзових медалей.
Чемпіонами світу стали:
Максим Коваль, який отримав золото у штовханні ядра. Підтверджується, що спортсмен досяг світового рекорду 17,40 м.
Також серед призерів золотих медалей: Василь Біленко (біг, 60 м з барʼєрами); Вікторія Шпачинська (штовхання ядра); Павло Волуйкевич (біг, 1500 м); Людмила Даниліна (біг, 1500 м + біг, 800 м + біг, 3000 м); Юлія Шуляр (біг, 200 м); Кирило Безверхов (стрибки у висоту); Руслана Муравська (стрибки у висоту); Руслана Муравська, Ірина Кандиба, Людмила Даниліна, Юлія Шуляр (жіноча естафета, 4х400 м); Юлія Шуляр (біг, 60 м); Михайло Біленко (багатоборство).
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