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Збірна України з підводного спорту здобула 37 медалей на Кубку світу

Київ • УНН

 • 26052 перегляди

Збірна України з підводного спорту завоювала 37 медалей, у тому числі 21 золоту, на Кубку світу з підводного спорту у Франції.

Збірна України з підводного спорту здобула 37 медалей на Кубку світу

У французькому Екс-Ан-Провансі, збірна України з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) досягла тріумфальних результатів, отримавши 21 золоту, 6 срібних та 10 бронзових медалей.

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

У змаганнях взяли участь 523 спортсмени з 18 країн, Україну у збірній з підводного спорту представляли 28 спортсменів. На першому етапі Кубку світу 2024, українські спортсмени здобули 37 медалей: 21 золота, 6 срібних, 10 бронзових.

Згідно з інформацією Федерації підводного спорту та підводної діяльності України:

Золотий дубль у Ламах Софії;

Золото у Захарова Олексія, Уварової Вікторії, Корнєєва Артема, Гречихіної Єлизавети, Воробйової Вероніки, Алексюка Нікіти, у чотирьох естафетних команд, куди увійшли Єлісєєв Давид, Кузьменко Олександр, Сміщенко Сергій, Захаров Олексій, Уварова Вікторія, Макаренко Анастасія, Березна Вірсавія, Гречихіна Єлизавета, Мальцева Варвара, Воробйова Вероніка, Яковлева Анна, Ячник Валерія, Кашпур Ігор, Корнєєв Артем, Уманець Ярослав, Алексюк Нікіта.

Срібло вибороли - Чумак Юлія, Корнєєв Артем, Захаров Олексій.

Бронзові призери - Яковлева Анна, Гора Віталій, Яковлев Даніїл, Уманець Ярослав.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що українські фехтувальники завоювали золоту медаль у командному турнірі на чемпіонаті Європи серед кадетів в італійському Неаполі, перемігши у фіналі Польщу з рахунком 45:35.

Українська юніорська збірна зі стрільби з лука виборола бронзову медаль у стрільбі з блочного лука у віковій категорії U21 на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні 2024 року в Хорватії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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