Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей на Кубке мира
Киев • УНН
Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей, в том числе 21 золотую, на Кубке мира по подводному спорту во Франции.
Во французском Экс-Ан-Провансе сборная Украины по подводному спорту (плавание в ластах, бассейн) достигла триумфальных результатов, получив 21 золотую, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
В соревнованиях приняли участие 523 спортсмена из 18 стран, Украину в сборной по подводному спорту представляли 28 спортсменов. На первом этапе Кубка мира 2024, украинские спортсмены завоевали 37 медалей: 21 золотую, 6 серебряных, 10 бронзовых.
Согласно информации Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины:
Золотой дубль у Ламах Софии;
Золото у Захарова Алексея, Уваровой Виктории, Корнеева Артема, Гречихиной Елизаветы, Воробьевой Вероники, Алексюка Никиты, у четырех эстафетных команд, куда вошли Елисеев Давид, Кузьменко Александр, Смищенко Сергей, Захаров Алексей, Уварова Виктория, Макаренко Анастасия, Березная Вирсавия, Гречихина Елизавета, Мальцева Варвара, Воробьева Вероника, Яковлева Анна, Ячник Валерия, Кашпур Игорь, Корнеев Артем, Уманец Ярослав, Алексюк Никита.
Серебро завоевали - Чумак Юлия, Корнеев Артем, Захаров Алексей.
Бронзовые призеры - Яковлева Анна, Гора Виталий, Яковлев Даниил, Уманец Ярослав.
Напомним,
УНН сообщал, что украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.
Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей на Кубке мира
Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей, в том числе 21 золотую, на Кубке мира по подводному спорту во Франции.
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