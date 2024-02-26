Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике

Во французском Реймсе завершился чемпионат мира по легкой атлетике: национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 24 медали. Выдающийся успех получил паралимпиец Максим Коваль, который в толкании ядра достиг мирового рекорда 17,40 м.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 24 медали, а также установила рекорд мира на чемпионате мира в помещении по легкой атлетике, который проходил во французском городе Реймс.

Как стало известно, украинцы получили 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Чемпионами мира стали:

Максим Коваль, который получил золото в толкании ядра. Подтверждается, что спортсмен достиг мирового рекорда 17,40 м.

Также среди призеров золотых медалей: Василий Биленко (бег, 60 м с барьерами); Виктория Шпачинская (толкание ядра); Павел Волуйкевич (бег, 1500 м); Людмила Данилина (бег, 1500 м + бег, 800 м + бег, 3000 м); Юлия Шуляр (бег, 200 м); Кирилл Безверхов (прыжки в высоту); Руслана Муравская (прыжки в высоту); Руслана Муравская, Ирина Кандыба, Людмила Данилина, Юлия Шуляр (женская эстафета, 4х400 м); Юлия Шуляр (бег, 60 м); Михаил Биленко (многоборье).

Напомним,

Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей, в том числе 21 золотую, на Кубке мира по подводному спорту во Франции.

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"