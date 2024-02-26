Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  118836 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  142400 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  153261 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  140003 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134077 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике

Украинские пара атлеты достигли выдающегося успеха на чемпионате мира в помещении по легкой атлетике, который проходил во Франции: 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Максим Коваль установил мировой рекорд в толкании ядра.

Спорт •   •  4795 просмотра
Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике

"Записи аутентичные, а голоса - оригинальные": правоохранители подтвердили подлинность пленок Пашинского, которые сейчас гуляют по сети

В сети интернет разлетелись скандальные пленки экс-нардепа Сергея Пашинского, в которых он рассказывает, как надо зарабатывать на оборонке, вдвое завышая стоимость продукции для украинских военных, посылает полк "Азов", обещает вы*бать Валерия Залужного и унижает украинский народ.

Война •   •  10178 просмотра
"Записи аутентичные, а голоса - оригинальные": правоохранители подтвердили подлинность пленок Пашинского, которые сейчас гуляют по сети

россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина

В течение 26 февраля оккупационные войска рф 9 раз атаковали Днепропетровскую область с дронов и артиллерии. В результате вражеских атак погиб пожилой мужчина.

Война •   •  10183 просмотра
россияне 9 раз атаковали Никопольщину: погиб 70-летний мужчина

Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства

В НАБУ рассказали детали производства Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн. В сети появились дополнительные пленки из телефонных разговоров Пашинского, где он оскорбляет экс-Главкома Залужного и украинский народ.

Война •   •  11928 просмотра
Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства

Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах

"Хезболла" нанесла новые удары по израильской территории. Проиранское боевое движение утверждает, что выпустило 60 ракет по израильской военной базе на Голанских высотах.

Новости Мира •   •  8745 просмотра
Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах

В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ

В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.

Политика •   •  11338 просмотра
В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ

"Тюрьма, в которой боятся даже тюремщики": Ермак отметил, что рф является "тюрьмой народов", которую ждет крах

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россия - это тюрьма народов, которая ждет своего распада. Украинские патриоты не знают слова "покорность".

Война •   •  15273 просмотра
"Тюрьма, в которой боятся даже тюремщики": Ермак отметил, что рф является "тюрьмой народов", которую ждет крах

В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию

Польские протестующие разбросали гвозди и шурупы на пограничном пункте пропуска в Украину, в попытках остановить движение грузовиков. Польские дорожные службы очистили путь, а инцидент расследуют правоохранители.

Общество •   •  14601 просмотра
В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию

В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, семь украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.

Общество •   •  11689 просмотра
В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав

Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер

Парламент Венгрии 188 голосами против 6 проголосовал за вступление Швеции в НАТО, утверждая членство Швеции в альянсе. Однако, чтобы принятый закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики.

Политика •   •  12455 просмотра
Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер