Українська команда ветеранів вирушила до Лас-Вегасу на військові змагання ВПС США
Київ • УНН
30 українських ветеранів вирушили до Лас-Вегасу, щоб взяти участь у 9 видах спорту на військових змаганнях ВПС США 2024.
30 військових національної збірної ветеранів вирушили у Лас-Вегас для участі у змаганнях Повітряних Сил США 2024, повідомляє Суспільне, передає УНН.
Деталі
Українські учасники покажуть себе у девʼяти видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних. За її словами у команди "за плечима три тижні важких тренувальних зборів".
Після повернення ви будете виконувати дуже важливу місію – повертати своїх побратимів до нормального життя. Своїм прикладом ви будете показувати, що життя не закінчується після поранення чи військової служби
Доповнення
Змагання Повітряних Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) – це щорічні внутрішні змагання для ветеранів та військовослужбовців США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби.
Цього року організатори змагань запросили долучитися до них і українську команду, у складі якої ветерани та чинні військові. Змагання відбудуться з 4 по 16 березня 2024 року у Лас-Вегасі.
Громадські активісти адаптують американський досвід підтримки ветеранів до українських реалій01.03.24, 13:45 • 28481 перегляд