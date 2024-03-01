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Громадські активісти адаптують американський досвід підтримки ветеранів до українських реалій

Київ • УНН

 • 28481 перегляди

В Україні буде запроваджено американський досвід підтримки ветеранів війни.

Громадські активісти адаптують американський досвід підтримки ветеранів до українських реалій

29 лютого у Києві відбулася міжнародна конференція "Створення дієвої ветеранської політики в Україні: використання міжнародного досвіду та розробка плану дій", під час якої було порушено широке коло питань щодо соціального захисту, медичної допомоги, психологічної підтримки та економічної реінтеграції ветеранів війни та членів їх сімей.

За словами ініціатора та організатора конференції, голови ГО "Вільні та Вірні", військовослужбовця-добровольця Віталія Герсака, українські та іноземні експерти, політики, військові, волонтери та представники громадських організацій об’єдналися на одній комунікаційній платформі заради того, аби на десятому році російсько-української війни та на третьому році повномасштабного вторгнення в Україні, нарешті, з’явилася ефективна державна політика щодо захисту ветеранів.

Активну участь у роботі конференції взяли авторитетні представники Міністерства у справах ветеранів США, а також Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Генерального прокурора, Офісу Президента України, народні депутати України. Із тематичними доповідями виступили такі відомі американські діячі, як Прінс Тейлор – відомий захисник ветеранів, колишній військовий, автор багатьох програм з адаптації ветеранів, Бонні Керролл – президентка і засновниця TAPS, Андре Голліс - керівник Tiger International Advisors, експрацівник Міноборони США, Натан Вайт-Вілсон - керівник Gallant Knights Private Security Services та ін.

"Подібні дискусії за участі визнаних іноземних експертів в Україні проводяться вперше, - наголошують організатори заходу. - Ветеранська політика США вважається однією з найбільш розвинених та комплексних у світі. Наші ветеранські організації, особливо в останні роки, стикаються з новими викликами, тож сьогодні, як ніколи, існує гостра потреба у створенні спільної платформи для обговорення існуючих проблем та напрацювання відповідних рішень".

Учасники конференції виявилися одностайними у тому, що вивчення американського досвіду та розробка плану дій для його адаптації до українських умов стане важливим кроком вперед у реформуванні державної політики в сфері захисту ветеранів.

Наступним етапом стане створення експертної робочої групи, яка адаптує найбільш вдалий міжнародний досвід ветеранської політики до українського контексту та оформить його у відповідний План дій. Далі цей план буде оприлюднено на майбутній міжнародній конференції у Вашингтоні, після чого представлено членам Конгресу США та запропоновано до практичної реалізації українським урядовцям і парламентарям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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