Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  19495 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  66262 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  133305 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  151382 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  140246 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  143463 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  148064 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  164086 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  170231 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161192 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:45  •  6920 просмотра

Read in English

В Украине будет внедрен американский опыт поддержки ветеранов войны.

29 февраля в Киеве состоялась международная конференция "Создание действенной ветеранской политики в Украине: использование международного опыта и разработка плана действий", во время которой был затронут широкий круг вопросов по социальной защите, медицинской помощи, психологической поддержке и экономической реинтеграции ветеранов войны и членов их семей.

По словам инициатора и организатора конференции, председателя ОО "Свободные и Верные", военнослужащего-добровольца Виталия Герсака, украинские и иностранные эксперты, политики, военные, волонтеры и представители общественных организаций объединились на одной коммуникационной платформе ради того, чтобы на десятом году российско-украинской войны и на третьем году полномасштабного вторжения в Украину, наконец, появилась эффективная государственная политика по защите ветеранов.

Активное участие в работе конференции приняли авторитетные представители Министерства по делам ветеранов США, а также Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства обороны, Генштаба, Министерства внутренних дел, Офиса Генерального прокурора, Офиса Президента Украины, народные депутаты Украины. С тематическими докладами выступили такие известные американские деятели, как Принс Тейлор - известный защитник ветеранов, бывший военный, автор многих программ по адаптации ветеранов, Бонни Кэрролл - президент и основательница TAPS, Андре Холлис - руководитель Tiger International Advisors, экс-сотрудник Минобороны США, Натан Уайт-Вилсон - руководитель Gallant Knights Private Security Services и др.

"Подобные дискуссии с участием признанных иностранных экспертов в Украине проводятся впервые, - подчеркивают организаторы мероприятия. - Ветеранская политика США считается одной из наиболее развитых и комплексных в мире. Наши ветеранские организации, особенно в последние годы, сталкиваются с новыми вызовами, поэтому сегодня, как никогда, существует острая необходимость в создании совместной платформы для обсуждения существующих проблем и выработки соответствующих решений".

Участники конференции оказались единодушны в том, что изучение американского опыта и разработка плана действий для его адаптации к украинским условиям станет важным шагом вперед в реформировании государственной политики в сфере защиты ветеранов.

Следующим этапом станет создание экспертной рабочей группы, которая адаптирует наиболее удачный международный опыт ветеранской политики к украинскому контексту и оформит его в соответствующий План действий. Далее этот план будет обнародован на будущей международной конференции в Вашингтоне, после чего представлен членам Конгресса США и предложен к практической реализации украинским чиновникам и парламентариям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Громадські активісти адаптують американський досвід підтримки ветеранів до українських реалій
Civil society activists adapt the American experience of supporting veterans to Ukrainian realities
Новости по теме

Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

В Украине будет внедрен американский опыт поддержки ветеранов войны.

Общество •   •  6920 просмотра
Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов

Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.

Война •   •  11031 просмотра
Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов

Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  8282 просмотра
Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

Министерство энергетики Украины отрицает заявления о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и заявляет, что все подобные заявления являются фейковыми новостями, направленными на дестабилизацию общественных настроений.

Экономика •   •  10556 просмотра
Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго

В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

Хотя российская оборонная промышленность не может полностью соответствовать требованиям рф войны с Украиной, британская разведка указывает на то, что она может обеспечить материальное превосходство над Украиной до 2024 года.

Война •   •  10365 просмотра
В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году

Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.

Война •   •  9897 просмотра
Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.

Война •   •  11483 просмотра
Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

По сообщениям армянских СМИ, запланированные визиты президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан отложены.

Политика •   •  9942 просмотра
Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники.

Общество •   •  10508 просмотра
На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники

Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп

Кабинет Министров уволил Инну Солодку с должности государственного секретаря министерства здравоохранения 1 марта.

Политика •   •  10036 просмотра
Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп