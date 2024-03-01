Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям

29 февраля в Киеве состоялась международная конференция "Создание действенной ветеранской политики в Украине: использование международного опыта и разработка плана действий", во время которой был затронут широкий круг вопросов по социальной защите, медицинской помощи, психологической поддержке и экономической реинтеграции ветеранов войны и членов их семей.

По словам инициатора и организатора конференции, председателя ОО "Свободные и Верные", военнослужащего-добровольца Виталия Герсака, украинские и иностранные эксперты, политики, военные, волонтеры и представители общественных организаций объединились на одной коммуникационной платформе ради того, чтобы на десятом году российско-украинской войны и на третьем году полномасштабного вторжения в Украину, наконец, появилась эффективная государственная политика по защите ветеранов.

Активное участие в работе конференции приняли авторитетные представители Министерства по делам ветеранов США, а также Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства обороны, Генштаба, Министерства внутренних дел, Офиса Генерального прокурора, Офиса Президента Украины, народные депутаты Украины. С тематическими докладами выступили такие известные американские деятели, как Принс Тейлор - известный защитник ветеранов, бывший военный, автор многих программ по адаптации ветеранов, Бонни Кэрролл - президент и основательница TAPS, Андре Холлис - руководитель Tiger International Advisors, экс-сотрудник Минобороны США, Натан Уайт-Вилсон - руководитель Gallant Knights Private Security Services и др.

"Подобные дискуссии с участием признанных иностранных экспертов в Украине проводятся впервые, - подчеркивают организаторы мероприятия. - Ветеранская политика США считается одной из наиболее развитых и комплексных в мире. Наши ветеранские организации, особенно в последние годы, сталкиваются с новыми вызовами, поэтому сегодня, как никогда, существует острая необходимость в создании совместной платформы для обсуждения существующих проблем и выработки соответствующих решений".

Участники конференции оказались единодушны в том, что изучение американского опыта и разработка плана действий для его адаптации к украинским условиям станет важным шагом вперед в реформировании государственной политики в сфере защиты ветеранов.

Следующим этапом станет создание экспертной рабочей группы, которая адаптирует наиболее удачный международный опыт ветеранской политики к украинскому контексту и оформит его в соответствующий План действий. Далее этот план будет обнародован на будущей международной конференции в Вашингтоне, после чего представлен членам Конгресса США и предложен к практической реализации украинским чиновникам и парламентариям.