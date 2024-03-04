Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США
Киев • УНН
30 украинских ветеранов отправились в Лас-Вегас, чтобы принять участие в 9 видах спорта на военных соревнованиях ВВС США 2024.
30 военных национальной сборной ветеранов отправились в Лас-Вегас для участия в соревнованиях Воздушных Сил США 2024, сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Украинские участники покажут себя в девяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, волейбол сидя, плавание, баскетбол на креслах колесных. По ее словам у команды "за плечами три недели тяжелых тренировочных сборов".
По возвращении вы будете выполнять очень важную миссию - возвращать своих собратьев к нормальной жизни. Своим примером вы будете показывать, что жизнь не заканчивается после ранения или военной службы
Дополнение
Соревнования Воздушных Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) - это ежегодные внутренние соревнования для ветеранов и военнослужащих США, которые получили травмы, ранения или заболевания во время военной службы.
В этом году организаторы соревнований пригласили присоединиться к ним и украинскую команду, в составе которой ветераны и действующие военные. Соревнования пройдут с 4 по 16 марта 2024 года в Лас-Вегасе.
Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям1 марта 2024, 11:45 • 25388 просмотров
Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США
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