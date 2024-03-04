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Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США

Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 03:32  •  15343 просмотра

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30 украинских ветеранов отправились в Лас-Вегас, чтобы принять участие в 9 видах спорта на военных соревнованиях ВВС США 2024.

30 военных национальной сборной ветеранов отправились в Лас-Вегас для участия в соревнованиях Воздушных Сил США 2024, сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

Украинские участники покажут себя в девяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, волейбол сидя, плавание, баскетбол на креслах колесных. По ее словам у команды "за плечами три недели тяжелых тренировочных сборов".

По возвращении вы будете выполнять очень важную миссию - возвращать своих собратьев к нормальной жизни. Своим примером вы будете показывать, что жизнь не заканчивается после ранения или военной службы

сказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Дополнение

Соревнования Воздушных Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) - это ежегодные внутренние соревнования для ветеранов и военнослужащих США, которые получили травмы, ранения или заболевания во время военной службы.

В этом году организаторы соревнований пригласили присоединиться к ним и украинскую команду, в составе которой ветераны и действующие военные. Соревнования пройдут с 4 по 16 марта 2024 года в Лас-Вегасе.

Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям1 марта 2024, 11:45 • 25388 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США

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