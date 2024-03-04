Украинцы показали успешные результаты на европервенстве по стрельбе из пневматического оружия: 7 наград, две золотые

Украина успешно завершила выступления на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходил в Венгрии в венгерском городе Дьер: спортсмены завоевали 7 наград - 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую. Об этом передает УНН со ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.

Успешно завершила свои выступления на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в венгерском Дьере сборная Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские спортсмены получили суммарно 7 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую.

Елена Костевич и Олег Омельчук стали чемпионами континента в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд. Они победили соперников из Австрии Сильвии Штайнер и Ричарда Цехмайстера - 17:11.

Сергей Кулиш, Святослав Гудзий и Олег Царьков стали чемпионами Европы в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в категории "трио", - в финале украинские стрелки победили соперников из Хорватии - 17:11.

Нужные медали получили Елена Костевич, Юлия Исаченко и Вилена Бевз - в упражнении стрельбе из пневматического пистолета среди женщин.

Серебряными призерами в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, категория "трио", стала украинская мужская команда: Олег Омельчук, Павел Коростылев и Виктор Банькин.

Напомним,

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