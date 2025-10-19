Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів

Молодіжний сленг відіграє важливу роль у процесі формування особистості у підлітковий період. Специфічні і часто незрозумілі старшим людям слова і фрази дають підліткам змогу відокремитися від світу дорослих та створити власну субкультуру, зайнявши таким чином своє місце в суспільстві. Про найвідоміші слова сучасного молодіжного сленгу та як дорослим реагувати на них - розповідаємо у матеріалі УНН.

Молодіжний сленг

Молодіжний сленг — це сукупність неформальних слів і виразів, які використовуються молоддю в повсякденному спілкуванні. Сленг постійно змінюється та адаптується до нових умов і впливів. Це робить його динамічним та різноманітним.

Сленг дає можливість підліткам відчути приналежність до певної групи. Це є вкрай важливим для їхньої самоідентифікації.

З психологічної точки зору, український молодіжний сленг дозволяє підліткам експериментувати з мовою, виявляти креативність та встановлювати соціальні контакти. Ця специфічна мова також виконує захисну функцію та допомагає уникати прямих конфронтацій з дорослими. У середовищі підлітків сленг стає мовою довіри та близькості, тоді як по відношенню до дорослих він може бути засобом захисту від втручання у їхні справи.

Словник молодіжного сленгу

Зашквар - на молодіжному сленгу це слово означає щось ганебне, немодне, неприємне. Це може бути вчинок, подія або предмет, які не відповідають загальноприйнятій думці і очікуванням оточуючих.

Лойс - перекручений синонім слова "лайк", тобто відмітка схвалення під фотографією або постом в соціальних мережах, позначення того, що сподобався контент в інтернеті. Це спотворення слова – навмисне. Like прийшов з Фейсбуку, а Лойс придумали користувачі ВКонтакте.

Рофлити - що це означає: жартувати над кимось або чимось, веселитися. Слово походить від англійського ROFL – rolling on the floor laughing, "катаюся по підлозі від сміху".

Тролити - насміхатися знущатися, підбурювати з метою вивести людину з рівноваги, викликати у нього гнів, сльози, образи. Тролінг – це провокаційні, підбурливі дії в інтернеті або реальному житті. Його основною метою є спровокувати конфлікт

Фейк - обман, фальсифікація. Дослівний переклад з англійської fake – підробка, несправжній, помилковий. Дорослі в основному стикаються з фейковими новинами, а діти в інтернеті – з фейковими сайтами, відео і фотографіями, фейковими акаунтами в соціальних мережах.

Фейспалм - невербальний спосіб вираження сорому, розчарування, зневіри або збентеження (в залежності від контексту). Фейспалм – похідне від англійського facepalm (face "обличчя" + palm "долоня").

Хайп - простими словами це галас, ажіотаж навколо якої-небудь події або людини. Спочатку слово "хайп" позначало агресивну рекламу, але зараз в молодіжному сленгу воно вживається для позначення піару навколо будь-якої персони або теми.

Хейт - ненавидіти (від англійського – hate). Це слово активно означає невдоволення. Найчастіше це поняття використовується в інтернеті і означає писати коментарі, які принижують честь і гідність співрозмовника.

Екшен - динамічний, події, які швидко розвиваються. Термін прийшов з кінематографа і комп’ютерних ігор, де є такий жанр.

Кринж - ситуація або дія, яка викликає почуття незручності або сорому. Слово походить від англійського cringe – "з’їжджатися", "складатися" від сорому.

Флексити - поводитися хвальковито, зухвало, вдавати з себе того, ким ти насправді не є.

Сасний - підозрілий, небезпечний. Слово походить від англійського sus, скорочення від suspicious.

Бомбити - сильно обурюватися, втрачати самоконтроль. Наприклад: "Мене бомбить від цього домашнього завдання".

Кек - іронічний сміх, зловтіха над кимось, хто потрапив у безглузду ситуацію. Часто "кеком" називають саму ситуацію або людину.

Навалювати - читати нотацію, лаяти за щось або довго виховувати. Як правило, вживається стосовно вчителів і батьків, які намагаються виховувати підлітків і втомлюють їх "непотрібними" розмовами.

Топчик - найкращий варіант із запропонованих або можливих.

Мімі - щось дуже миле, привабливе. Вищий ступінь "няшності".

Молодіжний сленг: як реагувати батькам

Без перебільшення, для багатьох батьків та вчителів молодіжний сленг стає справжнісіньким викликом. Не розуміючи слів, які використовують підлітки, дорослі мають відчуття відірваності від життя власних дітей. Це може створювати додатковий бар’єр у спілкуванні та взаєморозумінні.

З іншого боку, знання і розуміння підліткового сленгу дає батькам можливість краще розуміти своїх дітей, а також сприяє більш відкритому і довірливому спілкуванню. Також важливо обирати правильні слова щоб хвалити дітей, які можуть сприяти розвитку самооцінки, мотивації та навичок взаємодії.

Тенденції показують, що сленг постійно змінюється та адаптується до нових умов. Слова, популярні кілька років тому, можуть втратити свою актуальність і замінитися новими виразами. Тому батькам і вчителям варто бути уважними та бути в курсі цих змін, щоб зберігати обізнаність щодо спілкування з підлітками.

Як адаптуватися до молодіжного сленгу: поради

Дорослим варто бути відкритими до нового. Необхідно мати на увазі, що молодіжний сленг – це природна частина розвитку мови. Не варто сприймати його, як щось негативне. Скоріш як феномен, який сприяє розвитку особистості.

Необхідно бути уважним і спостережливим. Прислухатися до того, як говорять діти або учні. Спостерігати за їхньою реакцією на певні слова та фрази. Це допоможе краще зрозуміти контекст і значення сленгу.

Не соромитися питати і цікавитися. Якщо дорослий не розуміє слово, варто не боятися запитати. Більшість підлітків із задоволенням пояснюють значення нових слів, якщо бачать щиру зацікавленість.

Буде корисно використовувати ресурси. В інтернеті є безліч ресурсів, які допоможуть дізнатися про нові слова та вирази. Наприклад, онлайн-словники молодіжного сленгу, форуми та соціальні мережі можуть бути корисними джерелами інформації.

Не варто соромитися вставляти сленг у власне спілкування. Використання молодіжного сленгу може зблизити з підлітками. Це показує, що дорослі цікавляться світом дітей і підлітків і готові до відкритого діалогу.

