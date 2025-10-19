$41.640.00
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов

Киев • УНН

 • 6288 просмотра

Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, используемых молодежью для самоидентификации и экспериментов с языком. Взрослым стоит быть открытыми к новому, прислушиваться к подросткам и не стесняться спрашивать о значении непонятных слов.

Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов

Молодежный сленг играет важную роль в процессе формирования личности в подростковый период. Специфические и часто непонятные старшим людям слова и фразы дают подросткам возможность отделиться от мира взрослых и создать собственную субкультуру, заняв таким образом свое место в обществе. О самых известных словах современного молодежного сленга и как взрослым реагировать на них - рассказываем в материале УНН.

Молодежный сленг

Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, которые используются молодежью в повседневном общении. Сленг постоянно меняется и адаптируется к новым условиям и влияниям. Это делает его динамичным и разнообразным.

Сленг дает возможность подросткам почувствовать принадлежность к определенной группе. Это крайне важно для их самоидентификации.

В Украине растет количество обращений от детей и молодежи о домашнем насилии14.10.25, 14:17 • 2657 просмотров

С психологической точки зрения, украинский молодежный сленг позволяет подросткам экспериментировать с языком, проявлять креативность и устанавливать социальные контакты. Этот специфический язык также выполняет защитную функцию и помогает избегать прямых конфронтаций со взрослыми. В среде подростков сленг становится языком доверия и близости, тогда как по отношению к взрослым он может быть средством защиты от вмешательства в их дела.

Словарь молодежного сленга

Зашквар - на молодежном сленге это слово означает что-то позорное, немодное, неприятное. Это может быть поступок, событие или предмет, которые не соответствуют общепринятому мнению и ожиданиям окружающих.

Лойс - искаженный синоним слова "лайк", то есть отметка одобрения под фотографией или постом в социальных сетях, обозначение того, что понравился контент в интернете. Это искажение слова – намеренное. Like пришел из Фейсбука, а Лойс придумали пользователи ВКонтакте.

Рофлить - что это значит: шутить над кем-то или чем-то, веселиться. Слово происходит от английского ROFL – rolling on the floor laughing, "катаюсь по полу от смеха".

Троллить - насмехаться, издеваться, подстрекать с целью вывести человека из равновесия, вызвать у него гнев, слезы, обиды. Троллинг – это провокационные, подстрекательские действия в интернете или реальной жизни. Его основной целью является спровоцировать конфликт

Фейк - обман, фальсификация. Дословный перевод с английского fake – подделка, ненастоящий, ложный. Взрослые в основном сталкиваются с фейковыми новостями, а дети в интернете – с фейковыми сайтами, видео и фотографиями, фейковыми аккаунтами в социальных сетях.

Люди трех поколений: как украинцы разного возраста ищут работу в 2025 – данные Госслужбы занятости09.10.25, 15:39 • 2864 просмотра

Фейспалм - невербальный способ выражения стыда, разочарования, уныния или смущения (в зависимости от контекста). Фейспалм – производное от английского facepalm (face "лицо" + palm "ладонь").

Хайп - простыми словами это шумиха, ажиотаж вокруг какого-либо события или человека. Изначально слово "хайп" обозначало агрессивную рекламу, но сейчас в молодежном сленге оно употребляется для обозначения пиара вокруг любой персоны или темы.

Хейт - ненавидеть (от английского – hate). Это слово активно означает недовольство. Чаще всего это понятие используется в интернете и означает писать комментарии, которые унижают честь и достоинство собеседника.

Экшен - динамичный, быстро развивающиеся события. Термин пришел из кинематографа и компьютерных игр, где есть такой жанр.

Кринж - ситуация или действие, которое вызывает чувство неловкости или стыда. Слово происходит от английского cringe – "съеживаться", "сжиматься" от стыда.

Флексить - вести себя хвастливо, дерзко, притворяться тем, кем ты на самом деле не являешься.

Сасный - подозрительный, опасный. Слово происходит от английского sus, сокращение от suspicious.

Бомбить - сильно возмущаться, терять самоконтроль. Например: "Меня бомбит от этого домашнего задания".

Кек - ироничный смех, злорадство над кем-то, кто попал в нелепую ситуацию. Часто "кеком" называют саму ситуацию или человека.

Наваливать - читать нотацию, ругать за что-то или долго воспитывать. Как правило, употребляется по отношению к учителям и родителям, которые пытаются воспитывать подростков и утомляют их "ненужными" разговорами.

Топчик - лучший вариант из предложенных или возможных.

Мими - что-то очень милое, привлекательное. Высшая степень "няшности".

Разработчик ChatGPT планирует сообщать властям о молодых людях, планирующих самоубийства11.09.25, 17:31 • 2576 просмотров

Молодежный сленг: как реагировать родителям

Без преувеличения, для многих родителей и учителей молодежный сленг становится настоящим вызовом. Не понимая слов, которые используют подростки, взрослые испытывают чувство оторванности от жизни собственных детей. Это может создавать дополнительный барьер в общении и взаимопонимании.

С другой стороны, знание и понимание подросткового сленга дает родителям возможность лучше понимать своих детей, а также способствует более открытому и доверительному общению. Также важно выбирать правильные слова, чтобы хвалить детей, которые могут способствовать развитию самооценки, мотивации и навыков взаимодействия.

Тенденции показывают, что сленг постоянно меняется и адаптируется к новым условиям. Слова, популярные несколько лет назад, могут потерять свою актуальность и замениться новыми выражениями. Поэтому родителям и учителям стоит быть внимательными и быть в курсе этих изменений, чтобы сохранять осведомленность относительно общения с подростками.

Как адаптироваться к молодежному сленгу: советы

Взрослым стоит быть открытыми к новому. Необходимо иметь в виду, что молодежный сленг – это естественная часть развития языка. Не стоит воспринимать его, как что-то негативное. Скорее как феномен, который способствует развитию личности.

Необходимо быть внимательным и наблюдательным. Прислушиваться к тому, как говорят дети или ученики. Наблюдать за их реакцией на определенные слова и фразы. Это поможет лучше понять контекст и значение сленга.

Не стесняться спрашивать и интересоваться. Если взрослый не понимает слово, стоит не бояться спросить. Большинство подростков с удовольствием объясняют значение новых слов, если видят искреннюю заинтересованность.

Будет полезно использовать ресурсы. В интернете есть множество ресурсов, которые помогут узнать о новых словах и выражениях. Например, онлайн-словари молодежного сленга, форумы и социальные сети могут быть полезными источниками информации.

Не стоит стесняться вставлять сленг в собственное общение. Использование молодежного сленга может сблизить с подростками. Это показывает, что взрослые интересуются миром детей и подростков и готовы к открытому диалогу.

Впервые в мире уровень ожирения детей и подростков превысил уровень дефицита веса – ЮНИСЕФ10.09.25, 16:01 • 3389 просмотров

Павел Зинченко

Общество Культура публикации
