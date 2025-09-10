$41.120.13
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
12:25 • 9604 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 13991 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
10:41 • 37954 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 57481 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
08:33 • 49175 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 30764 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35155 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23787 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 49882 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Впервые в мире уровень ожирения детей и подростков превысил уровень дефицита веса – ЮНИСЕФ

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В 2025 году глобальный уровень ожирения среди детей и подростков (5-19 лет) впервые превысил уровень недостаточного веса. По оценке ЮНИСЕФ, ожирение затрагивает 188 млн человек в 190 странах.

Впервые в мире уровень ожирения детей и подростков превысил уровень дефицита веса – ЮНИСЕФ

В 2025 году впервые в истории глобальный уровень ожирения среди детей и подростков (от 5 до 19 лет) превысил уровень недостаточной массы тела, отмечается в отчете детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По оценке организации, ожирение затрагивает каждого десятого ребенка и подростка в 190 странах, всего — около 188 млн человек, пишет УНН.

Распространенность недостаточной массы тела среди детей в возрасте от 5 до 19 лет снизилась с 2000 года с 13% до 9,2%, а показатели ожирения выросли с 3% до 9,4%. В настоящее время ожирение превышает недостаточную массу тела во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии

- говорится в отчете.

В нескольких тихоокеанских островных странах наблюдается самая высокая распространенность ожирения в мире: 38% среди подростков на Ниуэ, 37% на Островах Кука и 33% в Науру. Эти показатели, удвоившиеся с 2000 года, во многом обусловлены переходом от традиционного питания к дешевым, высококалорийным импортным продуктам.

Во многих странах с высоким уровнем дохода по-прежнему сохраняется высокий уровень ожирения: например, в Чили ожирением страдают 27% детей, в Соединенных Штатах и Объединенных Арабских Эмиратах – по 21%.

Каждый пятый ребенок и подросток в мире, или 391 млн человек, имеет избыточный вес, причем значительная часть из них в настоящее время классифицируется как страдающая ожирением.

В докладе отмечается, что ультраобработанные продукты и фастфуд с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион питания детей не по собственному выбору, а из-за нездоровой пищевой среды. Эти продукты доминируют в магазинах и школах, а цифровой маркетинг дает пищевой промышленности мощный доступ к юной аудитории.

Без мер по профилактике избыточного веса и ожирения у детей страны могут столкнуться с пожизненными медицинскими и экономическими последствиями, превышающими, например, 210 млрд долларов в Перу, из-за проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Ожидается, что к 2035 году глобальные экономические последствия избыточного веса и ожирения превысят 4 трлн долларов в год

- добавили в ЮНИСЕФ.

Генетический тест поможет предсказать ожирение еще в детстве - исследование21.07.25, 15:00 • 3518 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
Перу
Чили
ЮНИСЕФ
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты