Впервые в мире уровень ожирения детей и подростков превысил уровень дефицита веса – ЮНИСЕФ

В 2025 году впервые в истории глобальный уровень ожирения среди детей и подростков (от 5 до 19 лет) превысил уровень недостаточной массы тела, отмечается в отчете детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По оценке организации, ожирение затрагивает каждого десятого ребенка и подростка в 190 странах, всего — около 188 млн человек, пишет УНН.

Распространенность недостаточной массы тела среди детей в возрасте от 5 до 19 лет снизилась с 2000 года с 13% до 9,2%, а показатели ожирения выросли с 3% до 9,4%. В настоящее время ожирение превышает недостаточную массу тела во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии

В нескольких тихоокеанских островных странах наблюдается самая высокая распространенность ожирения в мире: 38% среди подростков на Ниуэ, 37% на Островах Кука и 33% в Науру. Эти показатели, удвоившиеся с 2000 года, во многом обусловлены переходом от традиционного питания к дешевым, высококалорийным импортным продуктам.

Во многих странах с высоким уровнем дохода по-прежнему сохраняется высокий уровень ожирения: например, в Чили ожирением страдают 27% детей, в Соединенных Штатах и Объединенных Арабских Эмиратах – по 21%.

Каждый пятый ребенок и подросток в мире, или 391 млн человек, имеет избыточный вес, причем значительная часть из них в настоящее время классифицируется как страдающая ожирением.

В докладе отмечается, что ультраобработанные продукты и фастфуд с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион питания детей не по собственному выбору, а из-за нездоровой пищевой среды. Эти продукты доминируют в магазинах и школах, а цифровой маркетинг дает пищевой промышленности мощный доступ к юной аудитории.

Без мер по профилактике избыточного веса и ожирения у детей страны могут столкнуться с пожизненными медицинскими и экономическими последствиями, превышающими, например, 210 млрд долларов в Перу, из-за проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Ожидается, что к 2035 году глобальные экономические последствия избыточного веса и ожирения превысят 4 трлн долларов в год