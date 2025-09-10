$41.120.13
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 9228 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 27690 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 44924 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 39730 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 27092 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 32252 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 22521 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 48599 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 99730 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Вперше у світі рівень ожиріння дітей та підлітків перевищив рівень дефіциту ваги - ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У 2025 році глобальний рівень ожиріння серед дітей та підлітків (5-19 років) вперше перевищив рівень недостатньої ваги. За оцінкою ЮНІСЕФ, ожиріння зачіпає 188 млн осіб у 190 країнах.

Вперше у світі рівень ожиріння дітей та підлітків перевищив рівень дефіциту ваги - ЮНІСЕФ

У 2025 році вперше в історії глобальний рівень ожиріння серед дітей та підлітків (від 5 до 19 років) перевищив рівень недостатньої ваги, зазначається у звіті дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). За оцінкою організації, ожиріння зачіпає кожну десяту дитину і підлітка в 190 країнах, всього — близько 188 млн осіб, пише УНН.

Поширеність недостатньої ваги серед дітей у віці від 5 до 19 років знизилася з 2000 року з 13% до 9,2%, а показники ожиріння зросли з 3% до 9,4%. Натепер ожиріння перевищує недостатню вагу у всіх регіонах світу, за винятком країн Африки на південь від Сахари та Південної Азії

- йдеться у звіті.

У декількох тихоокеанських острівних країнах спостерігається найвища поширеність ожиріння у світі: 38% серед підлітків на Ніуе, 37% на Островах Кука і 33% в Науру. Ці показники, що подвоїлися з 2000 року, багато в чому обумовлені переходом від традиційного харчування до дешевих, висококалорійних імпортних продуктів.

У багатьох країнах з високим рівнем доходу як і раніше зберігається високий рівень ожиріння: наприклад, у Чилі ожирінням страждають 27% дітей, у Сполучених Штатах і Об'єднаних Арабських Еміратах – по 21%.

Кожна п'ята дитина і підліток у світі, або 391 млн осіб, має надлишкову вагу, причому значна частина з них в даний час класифікується як така, що страждає на ожиріння.

У доповіді зазначається, що ультраоброблені продукти та фастфуд з високим вмістом цукру, рафінованого крохмалю, солі, шкідливих жирів та добавок формують раціон харчування дітей не за власним вибором, а через нездорове харчове середовище. Ці продукти домінують у магазинах і школах, а цифровий маркетинг дає харчовій промисловості потужний доступ до юної аудиторії.

Без заходів щодо профілактики надмірної ваги та ожиріння у дітей країни можуть зіткнутися з довічними медичними та економічними наслідками, що перевищують, наприклад, 210 млрд доларів у Перу, через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з ожирінням. Очікується, що до 2035 року глобальні економічні наслідки надмірної ваги та ожиріння перевищать 4 трлн доларів на рік

- додали в ЮНІСЕФ.

Генетичний тест допоможе передбачити ожиріння ще в дитинстві - дослідження21.07.25, 15:00 • 3516 переглядiв

Ольга Розгон

Здоров'яНовини Світу
Перу
Чилі
ЮНІСЕФ
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки