Вперше у світі рівень ожиріння дітей та підлітків перевищив рівень дефіциту ваги - ЮНІСЕФ

У 2025 році вперше в історії глобальний рівень ожиріння серед дітей та підлітків (від 5 до 19 років) перевищив рівень недостатньої ваги, зазначається у звіті дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). За оцінкою організації, ожиріння зачіпає кожну десяту дитину і підлітка в 190 країнах, всього — близько 188 млн осіб, пише УНН.

Поширеність недостатньої ваги серед дітей у віці від 5 до 19 років знизилася з 2000 року з 13% до 9,2%, а показники ожиріння зросли з 3% до 9,4%. Натепер ожиріння перевищує недостатню вагу у всіх регіонах світу, за винятком країн Африки на південь від Сахари та Південної Азії

У декількох тихоокеанських острівних країнах спостерігається найвища поширеність ожиріння у світі: 38% серед підлітків на Ніуе, 37% на Островах Кука і 33% в Науру. Ці показники, що подвоїлися з 2000 року, багато в чому обумовлені переходом від традиційного харчування до дешевих, висококалорійних імпортних продуктів.

У багатьох країнах з високим рівнем доходу як і раніше зберігається високий рівень ожиріння: наприклад, у Чилі ожирінням страждають 27% дітей, у Сполучених Штатах і Об'єднаних Арабських Еміратах – по 21%.

Кожна п'ята дитина і підліток у світі, або 391 млн осіб, має надлишкову вагу, причому значна частина з них в даний час класифікується як така, що страждає на ожиріння.

У доповіді зазначається, що ультраоброблені продукти та фастфуд з високим вмістом цукру, рафінованого крохмалю, солі, шкідливих жирів та добавок формують раціон харчування дітей не за власним вибором, а через нездорове харчове середовище. Ці продукти домінують у магазинах і школах, а цифровий маркетинг дає харчовій промисловості потужний доступ до юної аудиторії.

Без заходів щодо профілактики надмірної ваги та ожиріння у дітей країни можуть зіткнутися з довічними медичними та економічними наслідками, що перевищують, наприклад, 210 млрд доларів у Перу, через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з ожирінням. Очікується, що до 2035 року глобальні економічні наслідки надмірної ваги та ожиріння перевищать 4 трлн доларів на рік