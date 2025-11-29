$42.190.00
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
17:13 • 6606 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 8354 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
15:10 • 10270 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 12045 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 12602 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 12896 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13114 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13957 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14476 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Українські біатлоністи розпочали сезон з провалів в естафетах на етапі Кубка світу

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Жіноча збірна України з біатлону посіла 15-те місце в естафеті на Кубку світу у шведському Естерсунді, чоловіча – 9-те. В неділю відбудуться одиночна змішана та класична змішана естафети.

Українські біатлоністи розпочали сезон з провалів в естафетах на етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону невдало розпочали виступи у сезоні 2025/26. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На першій гонці стартового етпу Кубка світу у шведському Естерсунді жіноча команда у складі сетер Валерії та Христини Дмитренко, а також Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішувала в естафеті 15-ю, попри те що не мала штрафних кіл. Перемогу здобули француженки, "срібло" - у Італії, "бронза" - у чешок.

Не здивувала і чоловіча збірна України. Результат четвірки у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного міг бути навіть гіршим, ніж у дівчат, втім, останній виправив становище на заключному етапі. У підсумку - 9-те місце. Перша трійка виглядає наступним чином: Норвегія, Франція, Швеція.

В неділю в Естерсунді відбудуться одиночна змішана та класична змішана естафети.

Нагадаємо

Український біатлоніст Віталій Мандзин був номінований IBU на звання "Новачок сезону" 2024/25. У сезоні 22-річний спортсмен взяв "бронзу" в естафеті, був 4-м в особистій гонці та 31-м у загальному заліку Кубка світу.

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану30.07.25, 20:03 • 37042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Швеція
Україна