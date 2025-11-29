Українські біатлоністи розпочали сезон з провалів в естафетах на етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону невдало розпочали виступи у сезоні 2025/26. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На першій гонці стартового етпу Кубка світу у шведському Естерсунді жіноча команда у складі сетер Валерії та Христини Дмитренко, а також Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішувала в естафеті 15-ю, попри те що не мала штрафних кіл. Перемогу здобули француженки, "срібло" - у Італії, "бронза" - у чешок.

Не здивувала і чоловіча збірна України. Результат четвірки у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного міг бути навіть гіршим, ніж у дівчат, втім, останній виправив становище на заключному етапі. У підсумку - 9-те місце. Перша трійка виглядає наступним чином: Норвегія, Франція, Швеція.

В неділю в Естерсунді відбудуться одиночна змішана та класична змішана естафети.

Нагадаємо

Український біатлоніст Віталій Мандзин був номінований IBU на звання "Новачок сезону" 2024/25. У сезоні 22-річний спортсмен взяв "бронзу" в естафеті, був 4-м в особистій гонці та 31-м у загальному заліку Кубка світу.

