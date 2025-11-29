Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 2530 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 7572 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 9114 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 10590 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 12296 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12765 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13031 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13189 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14013 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14517 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 6364 просмотра
Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea BabyVideo29 ноября, 11:19 • 5492 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 12032 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 5920 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине29 ноября, 14:01 • 9850 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 5512 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 62017 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 48621 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 56138 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 54470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 5512 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 34122 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51968 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71578 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 103342 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times

Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Женская сборная Украины по биатлону заняла 15-е место в эстафете на Кубке мира в шведском Эстерсунде, мужская – 9-е. В воскресенье состоятся одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира

Сборная Украины по биатлону неудачно начала выступления в сезоне 2025/26. Об этом сообщает УНН.

Подробности

На первой гонке стартового этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде женская команда в составе сестер Валерии и Кристины Дмитренко, а также Елены Городной и Александры Меркушиной финишировала в эстафете 15-й, несмотря на то, что не имела штрафных кругов. Победу одержали француженки, "серебро" - у Италии, "бронза" - у чешек.

Не удивила и мужская сборная Украины. Результат четверки в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цымбала и Дмитрия Пидручного мог быть даже хуже, чем у девушек, впрочем, последний исправил положение на заключительном этапе. В итоге - 9-е место. Первая тройка выглядит следующим образом: Норвегия, Франция, Швеция.

В воскресенье в Эстерсунде состоятся одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Напомним

Украинский биатлонист Виталий Мандзин был номинирован IBU на звание "Новичок сезона" 2024/25. В сезоне 22-летний спортсмен взял "бронзу" в эстафете, был 4-м в личной гонке и 31-м в общем зачете Кубка мира.

Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана30.07.25, 20:03 • 37042 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Швеция
Украина