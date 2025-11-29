Украинские биатлонисты начали сезон с провалов в эстафетах на этапе Кубка мира

Сборная Украины по биатлону неудачно начала выступления в сезоне 2025/26. Об этом сообщает УНН.

Подробности

На первой гонке стартового этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде женская команда в составе сестер Валерии и Кристины Дмитренко, а также Елены Городной и Александры Меркушиной финишировала в эстафете 15-й, несмотря на то, что не имела штрафных кругов. Победу одержали француженки, "серебро" - у Италии, "бронза" - у чешек.

Не удивила и мужская сборная Украины. Результат четверки в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цымбала и Дмитрия Пидручного мог быть даже хуже, чем у девушек, впрочем, последний исправил положение на заключительном этапе. В итоге - 9-е место. Первая тройка выглядит следующим образом: Норвегия, Франция, Швеция.

В воскресенье в Эстерсунде состоятся одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Напомним

Украинский биатлонист Виталий Мандзин был номинирован IBU на звание "Новичок сезона" 2024/25. В сезоне 22-летний спортсмен взял "бронзу" в эстафете, был 4-м в личной гонке и 31-м в общем зачете Кубка мира.

Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана