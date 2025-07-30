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Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Биатлонистка Лаура Дальмайер погибла 28 июля 2025 года в результате камнепада на пике Лайла в горах Каракорум. Международная федерация биатлона выразила соболезнования семье и друзьям спортсменки.

Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана

Бывшая королева биатлона погибла при попытке покорить пик Лайла высотой 6069 метров. Международная федерация биатлона опубликовала большой текст, чтобы почтить память одной из самых выдающихся чемпионок последних двадцати лет, передает УНН.

Детали

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла 28 июля 2025 года в результате тяжелой горной аварии на пике Лайла в горах Каракорум на высоте около 5700 метров (Пакистан). Жизнь выдающейся спортсменки оборвал внезапный камнепад на высоте 5700 метров.

Объявление о ее смерти вызвало немедленный шок в Германии и мире биатлона. Это соответствует впечатляющему списку достижений Дальмайер, среди которых — два олимпийских титула и семь титулов чемпионки мира.

В сообщении Международной федерации биатлона (IBU) было отмечено следующее:

Международный союз биатлонистов с глубокой скорбью узнал о смерти бывшей олимпийской чемпионки и чемпионки мира Лауры Дальмайер в возрасте 31 года после трагической аварии в альпинизме в Пакистане.

Подчеркивается, что Лаура была одной из самых выдающихся спортсменок в биатлоне, а ее потеря глубоко ощущается всеми, кто причастен к биатлону.

За свою рекордную карьеру она оставила невероятный след всего за шесть лет на вершине спорта. Дальмайер выиграла три олимпийские медали, став первой женщиной, которая выиграла золото как в спринте, так и в гонке преследования в биатлоне.

  • 15 медалей чемпионата мира, включая семь золотых (включая пять на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене);
    • 53 подиума Кубка мира, включая 26 побед;
      • 1 победа в общем зачете и 2 глобуса в дисциплинах.

        В IBU также отметили, что будут поддерживать семью и друзей Лауры в это трудное время.

        Два альпиниста погибли на Эвересте16.05.25, 18:52 • 3048 просмотров

        Как произошла трагедия

        Пакистанские власти сообщили о смерти Дальмайер, ссылаясь на информацию от спасательной команды. Дальмайер была вместе со своей напарницей. По информации менеджмента, несчастный случай из-за инцидента камнепада произошел во время спуска на веревке. Напарница немедленно вызвала скорую помощь, и спасательная операция была начата немедленно.

        Партнер по скалолазанию много часов пытался спасти Дальмайер. Однако это было невозможно из-за сложной местности и из-за длительного обвала камней. После того, как партнерша по веревке больше не проявляла никаких признаков жизни, было решено ночью отступить из опасной зоны и продолжить спуск.

        - говорится в отчете.

        Справка

        Лаура погибла Дальмайер 28 июля. Спасательная операция была неудачной и была отменена вечером 29 июля.

        Тело Дальмайер не будет найдено. Это было бы "слишком высоким риском и невозможным в нынешних сложных условиях с обвалом камней и изменением погоды на пике Лайла".

        - передает Welt, ссылаясь на источники.

        Дополнение

        Наши сердца разбиты, но ты всегда будешь занимать в них особое место. Покойся с миром, Лаура

        - написала IBU в Instagram.

        Напомним

        Два итальянских альпиниста поскользнулись в ущелье во время спуска с горы высотой 2912 метров. После нескольких дней поисков, оба найдены мертвыми.

        Игорь Тележников

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        Германия
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