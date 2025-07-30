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Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану

Київ • УНН

 • 2364 перегляди

Біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула 28 липня 2025 року внаслідок каменепаду на піку Лайла в горах Каракорум. Міжнародна федерація біатлону висловила співчуття родині та друзям спортсменки.

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану

Колишня королева біатлону загинула під час спроби підкорити пік Лайла висотою 6069 метрів. Міжнародна федерація біатлону опублікувала великий текст, щоб вшанувати одну з найвидатніших чемпіонок останніх двадцяти років, передає УНН.

Деталі

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула 28 липня 2025 року в результаті важкої гірської аварії на піку Лайла в горах Каракорум на висоті близько 5700 метрів (Пакистан). Життя видатної спортсменки обірвав раптовий каменепад на висоті 5700 метрів. 

Оголошення про її смертьвикликало негайний шок у Німеччині та світі біатлону. Це відповідає вражаючому списку досягнень Дальмаєр, серед яких - два олімпійські титули та сім титулів чемпіонки світу.

У повідомленні Міжнародна федерація біатлону (IBU) було зазначено наступне:

Міжнародний союз біатлоністів з глибоким сумом дізнався про смерть колишньої олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу Лаури Дальмаєр у віці 31 року після трагічної аварії в альпінізмі в Пакистані.

Підкреслюється, що Лаура була однією з найвидатніших спортсменок у біатлоні, а її втрата глибоко відчувається всіма, хто причетний до біатлону.

За свою рекордну кар'єру вона залишила неймовірний слід лише за шість років на вершині спорту.Дальмаєр виграла три олімпійські медалі, ставши першою жінкою, яка виграла золото як у спринті, так і в гонці переслідування в біатлоні.

  • 15 медалей чемпіонату світу, включаючи сім золотих (включаючи п'ять на чемпіонаті світу 2017 року в Гохфільцені);
    • 53 подіуми Кубка світу, включаючи 26 перемог;
      • 1 перемога в загальному заліку та 2 глобуси в дисциплінах.

        В IBU також зазначили, що підтримуватимуть родину та друзів Лаури в цей важкий час.

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        Як сталася трагедія

        Пакистанські влада повідомила про смерть Дальмаєр, посилаючись на інформацію від рятувальної команди. Дальмаєр була разом зі своєю напарницею. За інформацією менеджменту, нещасний випадок через інцидент камнепаду стався під час спуску на мотузці. Напарниця негайно викликала швидку допомогу, і рятувальна операція була розпочата негайно.

        Партнер по скелелазінню багато годин намагався врятувати Дальмаєр. Однак це було неможливо через складну місцевість та через тривалий обвал каміння. Після того, як партнерка по мотузці більше не виявляла жодних ознак життя, було вирішино вночі відступити з небезпечної зони та продовжити спуск.

        - ідеться у звіті.

        Довідково

        Лаура Дальмаєр загинула 28 липня. Рятувальна операція була невдалою і була скасована ввечері 29 липня.

        Тіло Дальмаєр не буде знайдено. Це було б "занадто високим ризиком і неможливим за нинішніх складних умов з обвалом каміння та зміною погоди на піку Лайла".

        - передає Welt, посилаючись на джерела.

        Доповнення

        Наші серця розбиті, але ти завжди займатимеш у них особливе місце. Спочивай з миром, Лауро

        – написала IBU в Instagram.

         Нагадаємо

        Два італійських альпіністи послизнулися в ущелині під час спуску з гори заввишки 2912 метрів. Після кількох днів пошуків, обох знайдено мертвими.

        Ігор Тележніков

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