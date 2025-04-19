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Український біатлоніст Мандзин серед номінантів на звання “Новачок сезону” за версією IBU

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Український біатлоніст Віталій Мандзин номінований IBU на звання "Новачок сезону". У сезоні 22-річний спортсмен взяв "бронзу" в естафеті, був 4-м в особистій гонці та 31-м у загальному заліку КС.

Український біатлоніст Мандзин серед номінантів на звання “Новачок сезону” за версією IBU

Український біатлоніст Віталій Мандзин серед номінантів на звання "Новачок сезону" за версією Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

22-річний український біатлоніст Віталій Мандзин один із чотирьох претендентів на звання "Новачок сезону" 

- повідомили в НОК.

Повідомляється, що у сезоні 2024/2025 Мандзин став бронзовим призером етапу Кубка світу у складі естафетної команди, зайняв 4-е місце у першій особистій гонці сезону - короткій індивідуалці (це найкращий особистий результат українця у сезоні) та зайняв 31 місце у загальному заліку Кубка світу.

Окрім Віталія на цю нагороду претендують норвежці Мартін Ульдаль й Ісак Фрей, а також німець Даніло Рітмюллер. Переможець визначиться за підсумками голосування уболівальників. Голосування триватиме до 19:00 19 квітня 

- додали в НОК.

Підтримати Віталія можна на офіційному сайті Biathlonworld, в Instagram та Facebook.

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