Український біатлоніст Мандзин серед номінантів на звання “Новачок сезону” за версією IBU
Київ • УНН
Український біатлоніст Віталій Мандзин номінований IBU на звання "Новачок сезону". У сезоні 22-річний спортсмен взяв "бронзу" в естафеті, був 4-м в особистій гонці та 31-м у загальному заліку КС.
Український біатлоніст Віталій Мандзин серед номінантів на звання "Новачок сезону" за версією Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.
22-річний український біатлоніст Віталій Мандзин один із чотирьох претендентів на звання "Новачок сезону"
Повідомляється, що у сезоні 2024/2025 Мандзин став бронзовим призером етапу Кубка світу у складі естафетної команди, зайняв 4-е місце у першій особистій гонці сезону - короткій індивідуалці (це найкращий особистий результат українця у сезоні) та зайняв 31 місце у загальному заліку Кубка світу.
Окрім Віталія на цю нагороду претендують норвежці Мартін Ульдаль й Ісак Фрей, а також німець Даніло Рітмюллер. Переможець визначиться за підсумками голосування уболівальників. Голосування триватиме до 19:00 19 квітня
Підтримати Віталія можна на офіційному сайті Biathlonworld, в Instagram та Facebook.
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