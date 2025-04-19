Украинский биатлонист Мандзын среди номинантов на звание “Новичок сезона” по версии IBU
Киев • УНН
Украинский биатлонист Виталий Мандзын номинирован IBU на звание "Новичок сезона". В сезоне 22-летний спортсмен взял "бронзу" в эстафете, был 4-м в личной гонке и 31-м в общем зачете КМ.
Украинский биатлонист Виталий Мандзин среди номинантов на звание "Новичок сезона" по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.
22-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин один из четырех претендентов на звание "Новичок сезона"
Сообщается, что в сезоне 2024/2025 Мандзин стал бронзовым призером этапа Кубка мира в составе эстафетной команды, занял 4-е место в первой личной гонке сезона - короткой индивидуальной гонке (это лучший личный результат украинца в сезоне) и занял 31 место в общем зачете Кубка мира.
Кроме Виталия на эту награду претендуют норвежцы Мартин Ульдаль и Исак Фрей, а также немец Данило Ритмюллер. Победитель определится по итогам голосования болельщиков. Голосование продлится до 19:00 19 апреля
Поддержать Виталия можно на официальном сайте Biathlonworld, в Instagram и Facebook.
Напомним
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед не будет защищать титул чемпионки Европы по дзюдо в Черногории, свидетельствует заявка сборной Украины, появившаяся на официальном сайте Международной федерации дзюдо.