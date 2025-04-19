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Украинский биатлонист Мандзын среди номинантов на звание “Новичок сезона” по версии IBU

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Украинский биатлонист Виталий Мандзын номинирован IBU на звание "Новичок сезона". В сезоне 22-летний спортсмен взял "бронзу" в эстафете, был 4-м в личной гонке и 31-м в общем зачете КМ.

Украинский биатлонист Мандзын среди номинантов на звание “Новичок сезона” по версии IBU

Украинский биатлонист Виталий Мандзин среди номинантов на звание "Новичок сезона" по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

22-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин один из четырех претендентов на звание "Новичок сезона" 

- сообщили в НОК.

Сообщается, что в сезоне 2024/2025 Мандзин стал бронзовым призером этапа Кубка мира в составе эстафетной команды, занял 4-е место в первой личной гонке сезона - короткой индивидуальной гонке (это лучший личный результат украинца в сезоне) и занял 31 место в общем зачете Кубка мира.

Кроме Виталия на эту награду претендуют норвежцы Мартин Ульдаль и Исак Фрей, а также немец Данило Ритмюллер. Победитель определится по итогам голосования болельщиков. Голосование продлится до 19:00 19 апреля 

- добавили в НОК.

Поддержать Виталия можно на официальном сайте Biathlonworld, в Instagram и Facebook.

Напомним

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед не будет защищать титул чемпионки Европы по дзюдо в Черногории, свидетельствует заявка сборной Украины, появившаяся на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

Павел Башинский

Павел Башинский

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