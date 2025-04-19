Украинский биатлонист Мандзын среди номинантов на звание “Новичок сезона” по версии IBU

Украинский биатлонист Виталий Мандзин среди номинантов на звание "Новичок сезона" по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

22-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин один из четырех претендентов на звание "Новичок сезона"

Сообщается, что в сезоне 2024/2025 Мандзин стал бронзовым призером этапа Кубка мира в составе эстафетной команды, занял 4-е место в первой личной гонке сезона - короткой индивидуальной гонке (это лучший личный результат украинца в сезоне) и занял 31 место в общем зачете Кубка мира.

Кроме Виталия на эту награду претендуют норвежцы Мартин Ульдаль и Исак Фрей, а также немец Данило Ритмюллер. Победитель определится по итогам голосования болельщиков. Голосование продлится до 19:00 19 апреля