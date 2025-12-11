Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі

Безпілотники Сил безпілотних систем атакували у рф два хімзаводи, де виготовляють компотненти для вибухових речовин. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Птахи СБС вночі 11 грудня прикурили хімзаводи на болотах. Хімзавод "Акрон" (Великий Новгород, рф). Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії. Хімзавод "Дорогобуж" (ДОРОГОбуж, Смоленська обл., рф). Виробництво азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоску, аміачної селітри та іншого хімлайна для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин у інтересах армії окупанта - повідомив Мадяр.

Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео

За його словами, дісталося цієї ночі й іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема "одній з наливайок-НПЗ".

Візит ввічливості нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу "ГРАФ" Сил Безпілотних Систем - резюмував Мадяр.

Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи рф у Каспійському морі