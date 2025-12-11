Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі

$42.280.10
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 5154 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 10211 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 13854 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 12536 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16016 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14707 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15612 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16343 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36018 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21873 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 9582 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 16511 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 15166 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 27090 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 14891 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 13852 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 27222 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36017 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 47718 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 48964 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Угорщина
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 15256 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 26188 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31801 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27742 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 36425 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
МіГ-29
Time (журнал)
Фільм

Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Крім того, дісталося цієї ночі й іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема "одній з наливайок-НПЗ".

Українські безпілотники атакували два хімзаводи у рф: Мадяр розповів деталі

Безпілотники Сил безпілотних систем атакували у рф два хімзаводи, де виготовляють компотненти для вибухових речовин. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Птахи СБС вночі 11 грудня прикурили хімзаводи на болотах. Хімзавод "Акрон" (Великий Новгород, рф). Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії. Хімзавод "Дорогобуж" (ДОРОГОбуж, Смоленська обл., рф). Виробництво азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоску, аміачної селітри та іншого хімлайна для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин у інтересах армії окупанта 

- повідомив Мадяр.

Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео28.11.25, 15:49 • 3907 переглядiв

За його словами, дісталося цієї ночі й іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема "одній з наливайок-НПЗ".

Візит ввічливості нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу "ГРАФ" Сил Безпілотних Систем 

- резюмував Мадяр.

Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи рф у Каспійському морі11.12.25, 09:56 • 3698 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Електроенергія
Збройні сили України