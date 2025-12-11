Беспилотники Сил беспилотных систем атаковали в РФ два химзавода, где производят компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Птицы СБС ночью 11 декабря прикурили химзаводы на болотах. Химзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ). Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, производство базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах червячной армии. Химзавод "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская обл., РФ). Производство азотной кислоты, аммиака, нитроаммофоски, аммиачной селитры и прочего химлайна для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ в интересах армии оккупанта - сообщил Мадьяр.

По его словам, досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в частности "одной из наливаек-НПЗ".

Визит вежливости нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с Птицами подразделения "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем - резюмировал Мадьяр.

