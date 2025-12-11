$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 5086 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 10146 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 13774 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 12494 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15984 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14692 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15603 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16340 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35982 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21866 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Кроме того, досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в частности "одной из наливаек-НПЗ".

Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали

Беспилотники Сил беспилотных систем атаковали в РФ два химзавода, где производят компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Птицы СБС ночью 11 декабря прикурили химзаводы на болотах. Химзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ). Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, производство базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах червячной армии. Химзавод "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская обл., РФ). Производство азотной кислоты, аммиака, нитроаммофоски, аммиачной селитры и прочего химлайна для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ в интересах армии оккупанта 

- сообщил Мадьяр.

По его словам, досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в частности "одной из наливаек-НПЗ".

Визит вежливости нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с Птицами подразделения "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем 

- резюмировал Мадьяр.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины