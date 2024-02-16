Україна збудує 2000 квартир для постраждалих від війни за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною
Київ • УНН
Міністерство реінтеграції, МОМ та обласні військові адміністрації підписали меморандуми про забезпечення житлом близько 6 000 осіб, які постраждали від війни, шляхом будівництва 2 000 квартир за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною.
Мінреінтеграція, МОМ та обласні військові адміністрації підписали меморандуми про будівництво 2000 квартир для постраждалих від війни. Проєкт отримав 72,1 млн євро від Німеччини, покриваючи будівництво та реконструкцію житлових об’єктів у різних областях України протягом 2024-2025 років. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 16 лютого, українське Мінреінтеграції, Міжнародна організація з міграції (МОМ) та ряд обласних військових адміністрацій і територіальних громад уклали меморандуми щодо співпраці в будівництві 2000 квартир для громадян, постраждалих від війни.
Проект охопить різні міські ради та селищні адміністрації в Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській, Вінницькій та Львівській областях, забезпечуючи житло для близько 6000 людей.
Ініціатива спрямована на підтримку внутрішніх переселенців та вразливих категорій місцевого населення через доступну довгострокову оренду.
Церемонія підписання меморандумів відбулася за участю Віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук та голови Представництва МОМ в Україні Алессії Скіавон.
Забезпечення внутрішніх переселенців житлом – одна з ключових задач Уряду на багато років вперед. Йдеться про українські родини, які втратили домівки. Це великий виклик
Додамо
Проект здійснюється за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини з кошторисною вартістю 72,1 мільйона євро, покриваючи будівництво та реконструкцію житлових об’єктів у різних областях України протягом 2024-2025 років.