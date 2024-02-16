Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Киев • УНН
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
Минреинтеграция, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы о строительстве 2000 квартир для пострадавших от войны. Проект получил 72,1 млн евро от Германии, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов. Об этом сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Сегодня, 16 февраля, украинское Минреинтеграции, Международная организация по миграции (МОМ) и ряд областных военных администраций и территориальных общин заключили меморандумы о сотрудничестве в строительстве 2000 квартир для граждан, пострадавших от войны.
Проект охватит различные городские советы и поселковые администрации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой и Львовской областях, обеспечивая жилье для около 6000 человек.
Инициатива направлена на поддержку внутренних переселенцев и уязвимых категорий местного населения через доступную долгосрочную аренду.
Церемония подписания меморандумов состоялась при участии Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и главы Представительства МОМ в Украине Алессии Скиавон.
Обеспечение внутренних переселенцев жильем - одна из ключевых задач правительства на много лет вперед. Речь идет об украинских семьях, которые потеряли дома. Это большой вызов
Добавим
Проект осуществляется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии со сметной стоимостью 72,1 миллиона евро, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов.
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.
Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов намекнул в интервью французскому Liberation, что отравление его жены связано с россиянами.
Полиция спасла 3-летнюю девочку, которая закрылась дома
Полиция Киевской области спасла 3-летнюю девочку, которая случайно закрылась дома, пока ее мать ненадолго отлучилась, а пожилая бабушка не могла помочь из-за проблем со здоровьем.
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных
Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.
Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины
Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности, подписанные с Великобританией, Францией и Германией, важны для того, чтобы Россия увидела, что Украина имеет поддержку великих мировых держав и не будет брошена.
Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет
Франция и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.
россияне развернули морги в школах под Донецком
Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.
Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"
Президент Франции во время пресс-конференции в Париже заявил, что собирается посетить Украину в ближайшие недели, а точнее - до середины марта.