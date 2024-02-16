Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Минреинтеграция, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы о строительстве 2000 квартир для пострадавших от войны. Проект получил 72,1 млн евро от Германии, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов. Об этом сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 февраля, украинское Минреинтеграции, Международная организация по миграции (МОМ) и ряд областных военных администраций и территориальных общин заключили меморандумы о сотрудничестве в строительстве 2000 квартир для граждан, пострадавших от войны.

Проект охватит различные городские советы и поселковые администрации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой и Львовской областях, обеспечивая жилье для около 6000 человек.

Инициатива направлена на поддержку внутренних переселенцев и уязвимых категорий местного населения через доступную долгосрочную аренду.

Церемония подписания меморандумов состоялась при участии Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и главы Представительства МОМ в Украине Алессии Скиавон.

Обеспечение внутренних переселенцев жильем - одна из ключевых задач правительства на много лет вперед. Речь идет об украинских семьях, которые потеряли дома. Это большой вызов - заявила Ирина Верещук.

Добавим

Проект осуществляется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии со сметной стоимостью 72,1 миллиона евро, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов.