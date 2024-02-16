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Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 21:59  •  7950 просмотра

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Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.

Минреинтеграция, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы о строительстве 2000 квартир для пострадавших от войны. Проект получил 72,1 млн евро от Германии, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов. Об этом сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 февраля, украинское Минреинтеграции, Международная организация по миграции (МОМ) и ряд областных военных администраций и территориальных общин заключили меморандумы о сотрудничестве в строительстве 2000 квартир для граждан, пострадавших от войны.

Проект охватит различные городские советы и поселковые администрации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой и Львовской областях, обеспечивая жилье для около 6000 человек.

Инициатива направлена на поддержку внутренних переселенцев и уязвимых категорий местного населения через доступную долгосрочную аренду.

Церемония подписания меморандумов состоялась при участии Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и главы Представительства МОМ в Украине Алессии Скиавон.

Обеспечение внутренних переселенцев жильем - одна из ключевых задач правительства на много лет вперед. Речь идет об украинских семьях, которые потеряли дома. Это большой вызов

- заявила Ирина Верещук.

Добавим

Проект осуществляется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии со сметной стоимостью 72,1 миллиона евро, покрывая строительство и реконструкцию жилых объектов в различных областях Украины в течение 2024-2025 годов.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Україна збудує 2000 квартир для постраждалих від війни за рахунок 72,1 млн євро, виділених Німеччиною
Ukraine will build 2,000 apartments for war victims at the expense of 72.1 million euros allocated by Germany
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Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.

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