Україна та Велика Британія досягли практичних результатів в оборонних інноваціях

Ексклюзив
12:43 • 4638 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 13743 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 11965 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 15291 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 34854 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54888 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47490 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 77608 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40893 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64558 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Популярнi новини
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP21 січня, 04:04 • 8852 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 18818 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 18106 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 16795 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5680 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 4630 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5822 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 13734 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 42303 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 77605 перегляди
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5822 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 18171 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21228 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27215 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 27969 перегляди
Україна та Велика Британія досягли практичних результатів в оборонних інноваціях

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Україна та Велика Британія досягли практичних результатів у сфері оборонних інновацій та промислової кооперації. Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр заявила про спільні проєкти та виробництва.

Україна та Велика Британія досягли практичних результатів в оборонних інноваціях
Фото: Міністерство оборони України

Україна та Велика Британія в межах сторічного партнерства досягли практичних результатів у сфері оборонних інновацій і промислової кооперації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр зробила цю заяву під час заходу UK–Ukraine One Hundred Year Partnership.

Ми вже говоримо не про наміри, а про спільні проєкти, виробництва та взаємне посилення промислових спроможностей. Вдячні британській стороні за співпрацю та підтримку, а також за готовність до спільної роботи над практичними рішеннями. Попереду - масштабування спільних проєктів, розвиток інженерної та R&D-співпраці, а також нові формати практичної взаємодії, включно зі спільними технічними хакатонами та обміном експертизою

- заявила вона.

Гвоздяр також подякувала уряду Великої Британії за системну підготовку українських військовослужбовців - від базового навчання новобранців до спеціалізованих курсів для військових із бойовим досвідом. Вона зазначила, що професіоналізм британських інструкторів і послідовний підхід до навчання суттєво підвищили спроможності українських Сил оборони.

Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico16.01.26, 09:26 • 5866 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Україна