Україна та Велика Британія досягли практичних результатів в оборонних інноваціях

Україна та Велика Британія в межах сторічного партнерства досягли практичних результатів у сфері оборонних інновацій і промислової кооперації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр зробила цю заяву під час заходу UK–Ukraine One Hundred Year Partnership.

Ми вже говоримо не про наміри, а про спільні проєкти, виробництва та взаємне посилення промислових спроможностей. Вдячні британській стороні за співпрацю та підтримку, а також за готовність до спільної роботи над практичними рішеннями. Попереду - масштабування спільних проєктів, розвиток інженерної та R&D-співпраці, а також нові формати практичної взаємодії, включно зі спільними технічними хакатонами та обміном експертизою - заявила вона.

Гвоздяр також подякувала уряду Великої Британії за системну підготовку українських військовослужбовців - від базового навчання новобранців до спеціалізованих курсів для військових із бойовим досвідом. Вона зазначила, що професіоналізм британських інструкторів і послідовний підхід до навчання суттєво підвищили спроможності українських Сил оборони.

