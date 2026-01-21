Украина и Великобритания достигли практических результатов в оборонных инновациях

$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 4736 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 13815 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 12010 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 15334 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 34893 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 54910 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47512 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 77645 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40900 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64573 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP
21 января, 04:04 • 8964 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой
21 января, 04:33 • 18883 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
21 января, 06:46 • 18199 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT
08:33 • 16865 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
12:13 • 5878 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 4736 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5922 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 13815 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 42340 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 77645 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Германия
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5922 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 18219 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 21241 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 27225 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 27982 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Хранитель

Украина и Великобритания достигли практических результатов в оборонных инновациях

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украина и Великобритания достигли практических результатов в сфере оборонных инноваций и промышленной кооперации. Заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр заявила о совместных проектах и производствах.

Украина и Великобритания достигли практических результатов в оборонных инновациях
Фото: Министерство обороны Украины

Украина и Великобритания в рамках столетнего партнерства достигли практических результатов в сфере оборонных инноваций и промышленной кооперации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

Заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр сделала это заявление во время мероприятия UK–Ukraine One Hundred Year Partnership.

Мы уже говорим не о намерениях, а о совместных проектах, производствах и взаимном усилении промышленных возможностей. Благодарны британской стороне за сотрудничество и поддержку, а также за готовность к совместной работе над практическими решениями. Впереди - масштабирование совместных проектов, развитие инженерного и R&D-сотрудничества, а также новые форматы практического взаимодействия, включая совместные технические хакатоны и обмен экспертизой

- заявила она.

Гвоздяр также поблагодарила правительство Великобритании за системную подготовку украинских военнослужащих - от базового обучения новобранцев до специализированных курсов для военных с боевым опытом. Она отметила, что профессионализм британских инструкторов и последовательный подход к обучению существенно повысили возможности украинских Сил обороны.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с путиным - Politico16.01.26, 09:26 • 5868 просмотров

Евгений Устименко

