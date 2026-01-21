Украина и Великобритания достигли практических результатов в оборонных инновациях

Фото: Министерство обороны Украины

Украина и Великобритания в рамках столетнего партнерства достигли практических результатов в сфере оборонных инноваций и промышленной кооперации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

Заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр сделала это заявление во время мероприятия UK–Ukraine One Hundred Year Partnership.

Мы уже говорим не о намерениях, а о совместных проектах, производствах и взаимном усилении промышленных возможностей. Благодарны британской стороне за сотрудничество и поддержку, а также за готовность к совместной работе над практическими решениями. Впереди - масштабирование совместных проектов, развитие инженерного и R&D-сотрудничества, а также новые форматы практического взаимодействия, включая совместные технические хакатоны и обмен экспертизой - заявила она.

Гвоздяр также поблагодарила правительство Великобритании за системную подготовку украинских военнослужащих - от базового обучения новобранцев до специализированных курсов для военных с боевым опытом. Она отметила, что профессионализм британских инструкторов и последовательный подход к обучению существенно повысили возможности украинских Сил обороны.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с путиным - Politico