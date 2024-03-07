Україна та Британія обговорили ядерну загрозу на Запорізькій АЕС на тлі російської окупації
Київ • УНН
Міністр енергетики України обговорив загрозу ядерного інциденту на окупованій рф Запорізькій атомній електростанції з представником Великої Британії на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із представником Британії Карін Кітсел ситуацію на ЗАЕС.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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Під час засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) міністр енергетики України Герман Галущенко провів конструктивну зустріч з постійним представником Великої Британії при міжнародних організаціях у Відні Карін Кітсел.
Серед ключових тем обговорення були ситуація на ЗАЕС та загрози ядерного інциденту у зв’язку з окупацією росіянами.
Також було підняте питання щодо підтримки запропонованого Україною проєкту резолюції Ради керуючих щодо ЗАЕС.
Крім того, спікери обговорили майбутнє атомної енергетики у світі, зосереджуючись на важливості реалізації положень Формули миру Президента Володимира Зеленського.
Додатково, важливим питанням стала необхідність введення санкцій щодо російської атомної галузі та витіснення рф з ринків ядерних технологій та урану.
Нагадаємо
Також на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі питання безпеки та контролю Запорізької АЕС.
Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ питання безпеки та контролю Запорізької АЕС06.03.24, 05:10 • 39432 перегляди