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Україна та Британія обговорили ядерну загрозу на Запорізькій АЕС на тлі російської окупації

Київ • УНН

 • 39333 перегляди

Міністр енергетики України обговорив загрозу ядерного інциденту на окупованій рф Запорізькій атомній електростанції з представником Великої Британії на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Україна та Британія обговорили ядерну загрозу на Запорізькій АЕС на тлі російської окупації

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із представником Британії Карін Кітсел ситуацію на ЗАЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Під час засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) міністр енергетики України Герман Галущенко провів конструктивну зустріч з постійним представником Великої Британії при міжнародних організаціях у Відні Карін Кітсел.

Серед ключових тем обговорення були ситуація на ЗАЕС та загрози ядерного інциденту у зв’язку з окупацією росіянами.

Також було підняте питання щодо підтримки запропонованого Україною проєкту резолюції Ради керуючих щодо ЗАЕС.

Крім того, спікери обговорили майбутнє атомної енергетики у світі, зосереджуючись на важливості реалізації положень Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Додатково, важливим питанням стала необхідність введення санкцій щодо російської атомної галузі та витіснення рф з ринків ядерних технологій та урану.

Нагадаємо

Також на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі питання безпеки та контролю Запорізької АЕС.

Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ питання безпеки та контролю Запорізької АЕС06.03.24, 05:10 • 39432 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Запорізька атомна електростанція
Герман Галущенко
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