Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ питання безпеки та контролю Запорізької АЕС
Київ • УНН
На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ міністр енергетики України та генеральний директор МАГАТЕ обговорили результати візиту голови МАГАТЕ на окуповану Запорізьку атомну електростанцію та заходи, вжиті для забезпечення її безпеки, а також занепокоєння у зв'язку з військовими діями, що відбуваються поблизу.
На засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Під час зустрічі Гроссі поділився результатами свого візиту на окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) та висвітлив заходи, які агентство вживає для контролю ядерної та радіаційної безпеки на станції.
Крім того, було обговорено можливе повернення до експлуатації ЗАЕС та питання завершення строків експлуатації палива, а також проблеми обмеженого доступу представників МАГАТЕ до всіх об'єктів станції.
Окремо було підкреслено занепокоєння продовженням військових дій неподалік станції.
Міністр Галущенко висловив подяку МАГАТЕ за співпрацю та наголосив на необхідності негайного виведення російських військ та персоналу "Росатому" з окупованої території для повернення ЗАЕС під повний контроль України.
Додатково міністр наголосив, що забезпечення ядерної і радіаційної безпеки є одним із ключових положень Формули миру Президента Зеленського.
Голова МАГАТЕ планує зустрітися з путіним цього тижня, щоб обговорити ЗАЕС04.03.24, 16:44 • 20923 перегляди