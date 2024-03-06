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Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 03:10  •  4644 просмотра

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На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.

На заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Во время встречи Гросси поделился результатами своего визита на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и осветил меры, которые агентство принимает для контроля ядерной и радиационной безопасности на станции.

Кроме того, обсуждались возможное возвращение к эксплуатации ЗАЭС и вопросы завершения сроков эксплуатации топлива, а также проблемы ограниченного доступа представителей МАГАТЭ ко всем объектам станции.

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Отдельно было подчеркнуто беспокойство продолжением военных действий неподалеку от станции.

Министр Галущенко выразил благодарность МАГАТЭ за сотрудничество и подчеркнул необходимость немедленного вывода российских войск и персонала "Росатома" с оккупированной территории для возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

Дополнительно министр отметил, что обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одним из ключевых положений Формулы мира Президента Зеленского.

Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС4 марта 2024, 14:44 • 18489 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
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zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.

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