Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

На заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Во время встречи Гросси поделился результатами своего визита на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и осветил меры, которые агентство принимает для контроля ядерной и радиационной безопасности на станции.

Кроме того, обсуждались возможное возвращение к эксплуатации ЗАЭС и вопросы завершения сроков эксплуатации топлива, а также проблемы ограниченного доступа представителей МАГАТЭ ко всем объектам станции.

Отдельно было подчеркнуто беспокойство продолжением военных действий неподалеку от станции.

Министр Галущенко выразил благодарность МАГАТЭ за сотрудничество и подчеркнул необходимость немедленного вывода российских войск и персонала "Росатома" с оккупированной территории для возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

Дополнительно министр отметил, что обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одним из ключевых положений Формулы мира Президента Зеленского.

Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС