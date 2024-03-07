Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации
Киев • УНН
Министр энергетики Украины обсудил угрозу ядерного инцидента на оккупированной рф Запорожской атомной электростанции с представителем Великобритании на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с представителем Британии Карин Китсел ситуацию на ЗАЭС.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Во время заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) министр энергетики Украины Герман Галущенко провел конструктивную встречу с постоянным представителем Великобритании при международных организациях в Вене Карин Китсел.
Среди ключевых тем обсуждения были ситуация на ЗАЭС и угрозы ядерного инцидента в связи с оккупацией россиянами.
Также был поднят вопрос о поддержке предложенного Украиной проекта резолюции Совета управляющих по ЗАЭС.
Кроме того, спикеры обсудили будущее атомной энергетики в мире, сосредоточившись на важности реализации положений Формулы мира Президента Владимира Зеленского.
Дополнительно, важным вопросом стала необходимость введения санкций в отношении российской атомной отрасли и вытеснения рф с рынков ядерных технологий и урана.
Напомним
Также на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии Галущенко обсудил с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС.
Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС6 марта 2024, 03:10 • 36662 просмотра
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