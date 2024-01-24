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Україна сподівається, що нові міграційні правила ЄС стимулюватимуть повернення українців додому

Україна сподівається, що нові міграційні правила ЄС стимулюватимуть повернення українців додому

Київ • УНН

 • 106981 перегляди

Українські урядовці обговорюють з ЄС майбутні міграційні правила, які стимулюватимуть повернення українських громадян наступного року, що сприятиме розвитку економіки. Це стосується приблизно 4 мільйонів українців, які зараз перебувають в Європі через війну росії проти України.

Україна та Європейський Союз проводять перемовини щодо того, аби майбутні міграційні правила ЄС допомагали у поверненні українців додому наступного року та підтримати економіку. Про це пише Рolitico із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, передає УНН.

Деталі

За даними видання міністри з міграційних питань ЄС збираються у четвер обговорити нову систему соціального захисту для 4 мільйонів українців, які нині перебувають в міграції у країнах Європи.

Якщо блок вирішить дозволити українським біженцям залишитися, поки триває війна, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему. Адже нині діяча  директива про тимчасовий захист для українців, вже двічі продовжувалася.

Представник Єврокомісії заявив, що "Європейський Союз готовий підтримувати Україну та всіх тих, хто тікає від російських бомб, скільки завгодно".

Українські можновладці зі свого боку ведуть перемовини з офіційними особами ЄС щодо майбутніх міграційних правил блоку, аби стимулювати повернення більшої кількості своїх громадян додому наступного року та таким чином зміцнити економіку.

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Дипломати на умовах анонімності повідомили виданню, що хоч Київ і не надсилав офіційного запиту до ЄС щодо сприяння поверненню біженців, однак українська сторона чинила певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один із дипломатів додав, що наразі це не конкретне прохання уряду України, а більше спроба знайти рішення. 

Відзначається, що у дні після вторгнення росії в Україну десятки тисяч українців записалися в армію, поспішаючи на передову. Втім, через два роки війни настрої українських чоловіків змінились. Про це свідчить і той факт, що понад 750 000 чоловіків втекли до Європи після оголошення воєнного стану.

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Контекст

Через кілька тижнів після вторгнення росії в Україну у 2022 році мільйони українських біженців втекли до ЄС відповідно до директиви про загальний тимчасовий захист, наданої всім українцям. Це був винятковий захід, розрахований на масовий приплив людей, які не можуть повернутися додому.

Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона людей у ​​всьому блоці скористалися перевагами директиви, яка діє до березня 2025 року.

Водночас, в України є необхідність у мобілізації чоловіків бойового віку. Відтак у грудні, відповідно до воєнного стану, українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за межі країни.

Водночас згідно з даними Євростату, 18% українських біженців у Європі – це чоловіки від 18 до 65 років.

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Радник Офісу президента Зеленського Сергій Лещенко в суботньому інтерв'ю швейцарській газеті заявив :

Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. 

- заявив Лещенко.

Коли POLITICO зв’язалося з цими словами, Лещенко сказав, що він говорить особисто, а не розповідає про політику президента. "Але я думаю, що мої думки відображають думки багатьох українців, які зараз живуть в Україні, а також багатьох українських чиновників, які відчувають економічну стабільність України", - сказав він, але додав, що не знає про обговорення директиви про тимчасовий захист. 

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Перед війною в Україні проживало понад 40 мільйонів українців, нинішнє населення становить близько 35 мільйонів. ЄС попередили, шо населення України може скоротитися до менше ніж 29 мільйонів протягом наступних 30 років.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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