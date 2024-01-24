Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Украина и Европейский Союз проводят переговоры о том, чтобы будущие миграционные правила ЕС помогали в возвращении украинцев домой в следующем году и поддержать экономику. Об этом пишет РоІітісо со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, передает УНН.

Детали

По данным издания министры по миграционным вопросам ЕС собираются в четверг обсудить новую систему социальной защиты для 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в миграции в странах Европы.

Если блок решит позволить украинским беженцам остаться, пока продолжается война, они могут поручить Европейской комиссии создать новую систему. Ведь ныне действующая директива о временной защите для украинцев, уже дважды продлевалась.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех тех, кто убегает от российских бомб, сколько угодно".

Украинские чиновники со своей стороны ведут переговоры с официальными лицами ЕС относительно будущих миграционных правил блока, чтобы стимулировать возвращение большего количества своих граждан домой в следующем году и таким образом укрепить экономику.

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Дипломаты на условиях анонимности сообщили изданию, что хотя Киев и не посылал официального запроса в ЕС по содействию возвращению беженцев, однако украинская сторона оказывала определенное давление по усилению будущих правил для возвращения людей. Один из дипломатов добавил, что пока это не конкретная просьба правительства Украины, а больше попытка найти решение.

Отмечается, что в дни после вторжения России в Украину десятки тысяч украинцев записались в армию, спеша на передовую. Впрочем, через два года войны настроения украинских мужчин изменились. Об этом свидетельствует и тот факт, что более 750 000 мужчин бежали в Европу после объявления военного положения.

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Контекст

Через несколько недель после вторжения России в Украину в 2022 году миллионы украинских беженцев бежали в ЕС в соответствии с директивой о всеобщей временной защите, предоставленной всем украинцам. Это была исключительная мера, рассчитанная на массовый приток людей, которые не могут вернуться домой.

По состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 миллиона человек во всем блоке воспользовались преимуществами директивы, которая действует до марта 2025 года.

В то же время, в Украине есть необходимость в мобилизации мужчин боевого возраста. Поэтому в декабре, в соответствии с военным положением, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за пределы страны.

В то же время согласно данным Евростата, 18% украинских беженцев в Европе - это мужчины от 18 до 65 лет.

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Советник Офиса президента Зеленского Сергей Лещенко в субботнем интервью швейцарской газете заявил :

Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой. - заявил Лещенко.

Когда POLITICO связалось с этими словами, Лещенко сказал, что он говорит лично, а не рассказывает о политике президента. "Но я думаю, что мои мысли отражают мнения многих украинцев, которые сейчас живут в Украине, а также многих украинских чиновников, которые чувствуют экономическую стабильность Украины", - сказал он, но добавил, что не знает об обсуждении директивы о временной защите.

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Перед войной в Украине проживало более 40 миллионов украинцев, нынешнее население составляет около 35 миллионов. ЕС предупредили, что население Украины может сократиться до менее чем 29 миллионов в течение следующих 30 лет.