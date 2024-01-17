Это вопрос закона и справедливости: Зеленский о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу

Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, должен быть в Украине. И дальше ты будешь воевать или работать. Так Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о необходимости возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу, в Украину, передает корреспондент УНН.

"Объяснить позицию Украины относительно тех ребят, которые мобилизационного возраста, но находятся за рубежом - это не какой-то сложный вопрос, это вопрос о справедливости. Это не вопрос к женщинам, людям, которые не мобилизационного возраста, или детям. Они свободны. Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону ты должен быть в Украине. И дальше ты будешь воевать, или не воевать. Ты будешь работать", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что заработная плата одного военного - это налоги 6-8 человек.

"Я приводил этот пример уже. В Украине нельзя просто дышать воздухом, мы в войне. Поэтому, ты или работаешь, или воюешь. Потому что заработная плата одного военного - это налоги 6-8 человек. Поэтому это вопрос о справедливости. Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом это справедливо платить налоги, но во время войны - это стоит очень остро. Это вопрос справедливости", - заявил Зеленский.

Также он прокомментировал то, что Украине не хватает военнослужащих.

"Всегда людей не хватает. Мы боремся против российской федерации, которая не считает людей. И она может мобилизовывать своих людей, потому что она мобилизует "трупы". Они знают, что они мобилизуют "трупы". Они мобилизуют мясо. Им все равно вернется этот человек, не вернется. Нам не все равно. Поэтому всегда будет не хватать против того государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что сейчас есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые вне закона выехали из Украины во время войны.