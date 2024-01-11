Є питання до чоловіків, які незаконно виїхали з України - Зеленський відреагував на ідею призову українців за кордоном

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які поза законом виїхали з України під час війни. Важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, передає кореспондент УНН.

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"Є питання в українських громадянах, які виїхали на початку війни. Виїжджали люди. І це зрозуміло була війна. Ніхто не з людей не знав, що буде завтра. Ми відкривали кордони в будь-які держави", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання чи повинна Естонія відправити чоловіків призовного віку назад в Україну.

Він зазначив, що в даній ситуації, питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни, коли був відкритий кордон, а до тих, які поза законом його перетнули.

"Це питання до цих людей, цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Є звичайне людське правило", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що одного військового забезпечують шість-вісім платників податків і "якщо чоловіки мобілізаційного віку перебувають в Україні і сплачують податки, то вони так само боронять державу, що також дуже потрібно".

"Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Тобто в принципі, якщо ми хочемо зберегти Україну, зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового, значить не буде військового і не буде кому захищати Україну", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Україна на офіційному рівні поки що не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації. Однак, консультації з цього приводу вже відбувалися.